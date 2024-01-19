Немов люксовий готель: який вигляд має лікарня, де перебуває Кейт Міддлтон (фото)

Лікарня, де лікують високопоставленого члена королівської сім'ї, працює з 1932 року і є однією з найпрестижніших і найавторитетніших медичних установ Лондона. Тут проходитиме лікування і король Чарльз, на якого чекає коригувальна процедура.

Зручності в The London Clinic на Девоншир Плейс, 20, де зараз перебуває принцеса Уельська Кейт після планової операції на черевній порожнині, можуть конкурувати з безліччю ультра-розкішних готелів, розташованих лише за два кроки від лікарні, і включають у себе особистого швейцара, меню з трьох страв за меню, послуги консьєржа та номери з приголомшливим краєвидом. Про це розповів Hello 60-річний Кріс Лоуренс, який лікувався в лондонській клініці 2023 року.

"Я впевнений, що до принцеси ставитимуться так само, як до мене і будь-яких інших пацієнтів під час їхнього перебування, оскільки рівень догляду приголомшливий. Повірте мені, їй нема про що турбуватися, і вона може бути впевнена, знаючи, що перебуває в дуже компетентних руках. Усе, від госпіталізації до операції, потім одужання і до виписки з амбулаторного хворого, було першокласним", — зазначає чоловік.

За його словами, після того, як на початку 2023 року йому поставили діагноз раку простати, він переніс радикальну роботизовану операцію простатектомії.

"Якщо мене запитають, як би я оцінив свій досвід перебування в Лондонській клініці, я можу чесно сказати, що він був бездоганним. Від швейцара до стійки реєстрації, а потім до медсестер і хірургічного персоналу, не забуваючи і про обслуговуючий персонал, усі були терплячі, зосереджені, ввічливі, доброзичливі і вселяли в мене впевненість у своїх здібностях", — продовжує співрозмовник.

Кріс зізнається, він спочатку подумав, що селиться в дуже хорошому готелі, але після оформлення первинних адміністративних документів його провели в палату на першому поверсі з видом на Мерілебон-роуд.

"Після операції я зміг повною мірою користуватися послугами готелю... я маю на увазі лікарняну палату! Від використання власної ванної кімнати до перегляду численних каналів по телевізору. Хоча я перебував під постійним наглядом, я лише кілька разів користувався дзвінком, і реакція медсестер була приголомшливою. Сніданок, обід і вечерю обирали або з легких закусок, або з меню а-ля-карт, і варіанти задовольняли всіх, включно з тими, хто страждає на харчову алергію, таку як целіакія. Усім було що поїсти і випити. Так само, коли сім'я приїжджала, вони також почувалися бажаними гостями", — каже він.

Що в меню?

Чудове меню з трьох страв a la carte (це практика замовлення окремих страв з меню в ресторані, на відміну від табльдот, де пропонується комплексне меню) включає збитий козячий сир з буряком і соусом з патоки, шаурму з нуту і табуле зі смажених баклажанів для легкої вечері.

Що стосується основних страв, пацієнти можуть пообідати імбирним і соєвим сибасом, стейком із вирізки та чизбургерами з цибулевим мармеладом або навіть смаженим рисом із кімчі та раменом із лісових грибів.

У лікарні також є можливість випити післяобідній чай.

Раніше Фокус писав, чому новина про госпіталізацію Кейт так налякала британців. Ми також писали про те, що скоро операцію перенесе і король Чарльз.