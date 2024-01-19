"Найкращий вигляд": Сальма Гаєк поділилася дуже відвертими фото

На знімках Сальє — близько 20 років. Її фотографувала Гарен Гілл, яка також працювала з актором Джейкобом Елорді та тенісисткою Сереною Вільямс.

57-річна мексикано-американська актриса Сальма Гаєк поділилася зі своїми 28 млн підписників в Instagram трьома архівними фото, на яких позує оголеною. З одягу на ній — тільки боа з бузкового пір'я.

Знімки зроблені в 1990-их роках, і в кадрі Сальмі — близько 20 років. У неї чорне як смола кучеряве волосся, зухвалий погляд і витончена фігура. Автор знімків — Гарен Гілл, яка також працювала з актором Джейкобом Елорді і тенісисткою Сереною Вільямс.

"Дехто каже: ніколи не озирайся назад, але іноді це найкращий вигляд", — підписала кадри актриса.

Фото: Instagram salmahayek

Сальма, яка одружена з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, часто показує свою нестаріючу фігуру в соціальних мережах.

Наприклад, у середині квітня вона продемонструвала неймовірні форми в канарково-жовтому бікіні під час відпочинку на яхті.

Як і багато знаменитостей, Гаєк не уникла звинувачень у використанні фотошопу і фільтрів. Шанувальники вважають, що вона, подібно до Мадонни та інших зірок, намагається зробити себе молодшою за допомогою фоторедактора, замальовуючи зморшки і освіжаючи колір обличчя.

Зі свого боку Сальма відповідає злостивцям, що секрет її молодості — в любові до себе і турботі. Вона також зізналася, що коли справа доходить до догляду за шкірою, вона використовує інгредієнт під назвою Tepezcohuite. У Мексиці, звідки актриса родом, цим продуктом лікують жертв опіків, бо він повністю регенерує шкіру.

Раніше Фокус писав, що Сальма Гаєк показала архівні кадри з Меттью Перрі.