Лана Дель Рей знялася в рекламі нижньої білизни бренду Кім Кардаш'ян (фото)

Співачка приміряла сексуальну спідню білизну та затишні піжами. Уся фотосесія виконана в естетиці старого Голлівуду.

43-річна американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардаш'ян продовжує розвивати свою імперію SKIMS, бренд з виробництва спідньої білизни та одягу для дому, залучаючи до нього нових амбасадорів. Тепер до зоряного складу співачок, актрис і супермоделей приєдналася і 38-річна виконавиця Лана Дель Рей, яка стала обличчям рекламної кампанії бренду до Дня святого Валентина.

"Я була великою прихильницею SKIMS від самого початку, тому участь у їхній кампанії до Дня святого Валентина — це так здорово. Їхня колекція така красива і мрійлива, тому співпрацювати з фотографом Надею Лі Коен у творчості було так весело. Сподіваюся, вам це сподобається так само, як і мені", — прокоментувала Лана співпрацю.

Рекламна кампанія зроблена в естетиці старого Голлівуду і вінтажної Америки. На одній фотографії співачка одягнена в ніжно-блакитне мереживне боді з вирізом, рукавички і шпильки з бантиками. Вона сидить в оксамитовій коробці у формі серця.

Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS

На іншому знімку на ній — чорна комбінація і відповідна мереживна фата. Із грудей у неї стирчить бутафорська стріла.

Судячи з фотосесії, в колекції SKIMS до Дня святого Валентина також будуть представлені затишні джемпери, в одному з яких позує Дель Рей.

"Магазин SKIMS Valentine's Shop розширює свою пропозицію до більш ніж 29 лімітованих колекцій спідньої білизни, комплектів для сну, домашнього одягу та багато чого іншого, зі стилем для кожної фігури", — ідеться в пресрелізі.

Дель Рей, яка не виступала з 2019 року, здійснила своє грандіозне повернення на сцену у квітні 2023 року на High Water Fest у Чарльстоні, виступивши зі своїм давнім другом Джеком Антоноффом і його групою Bleachers. Однак її виступ на фестивалі Mita став першим сольним сетом, котрий Лана виконала відтоді, як карантин через COVID-19 охопив увесь світ, і її останній тур припинився.

Раніше Фокус писав, що Лана Дель Рей дала перший за три роки сольний концерт в образі Мерилін Монро.