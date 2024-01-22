56-річна Ніколь Кідман з'явилася в дуже сміливій сукні на прем'єрі "Експатів" (фото)

Актриса не боїться експериментувати з відвертими сукнями і не відповідає на критику злостивців. Вона ретельно стежить за фігурою і не втрачає можливості нею похвалитися.

Оскароносна австралійська акторка Ніколь Кідман ламає всі стереотипи щодо віку і демонструє не тільки приголомшливу професійну майстерність, а й напрочуд молоду зовнішність. Вона не боїться виходити у світ у сміливих і зухвалих вбраннях. Черговий тому приклад — поява кінодіви на прем'єрі фільму "Експати" в Нью-Йорку, повідомляє Just Jared.

Попри досить прохолодну погоду, Ніколь приїхала на прем'єру в структурованій сукні з коміром-хомутом на ліфі і високим розрізом на спідниці. Її спина була повністю оголена, а ліф утримували тонкі бретельки.

Нев'януча Ніколь Кідман, яка не в'яне Фото: Getty

Своє вбрання акторка доповнила елегантними, але простими сережками з діамантами, відповідним діамантовим браслетом, каблучкою і годинником. Образ завершували гостроносі чорні туфлі-човники.

Волосся Ніколь залишила розпущеним, а для макіяжу вибрала палетку тіней мідного відтінку і рожеву помаду.

У фільмі "Експати" Ніколь грає Маргарет, забезпечену американку, яка живе, здавалося б, ідилічним життям у Гонконзі зі своєю сім'єю — доки не стається немислима трагедія, і її син не зникає.

Прем'єра "Експатів" відбудеться 26 січня на Prime Video.

Наразі Кідман продовжує зніматися в серіалі "Остання річниця", продюсером якого є її компанія Blossom Films. Після успіху фільмів "Велика маленька брехня" та "Дев'ять ідеальних незнайомців" Ніколь знову співпрацюватиме з іншим кінопродюсером Пером Саарі.

"Остання річниця" стане її адаптацією роману Ліани Моріарті, опублікованого 2006 року. У ньому розповідається інтригуюча історія жінки, яка успадкувала будинок на загадковому острові.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман досі комплексує через свій високий зріст.