Переслідувача Тейлор Свіфт заарештували двічі за три дні (фото)

Чоловік намагався проникнути в будинок, де розташована квартира Тейлор Свіфт. Його не вперше бачать біля будівлі.

Світова популярність американської співачки Тейлор Свіфт пов'язана для неї не тільки зі статусом і добробутом, а й з пристойною часткою небезпеки. Артистку переслідують настирливі фанати, які можуть становити небезпеку і не дають спокійно вийти на вулицю. Так, біля квартири Тейлор на Мангеттені поліцейські вдруге за три дні заарештували переслідувача співачки, пише Page Six.

Спочатку кошлатий і бородатий чоловік, якого поліція на місці події називала "Девід", був затриманий 20 січня під час спроби проникнути у квартиру зірки. Потім його ж затримали 22 січня після невдалої спроби проникнути в будівлю.

За словами одного із сусідів Свіфт, сталкера регулярно бачили біля будівлі з Різдва: він сидів на порозі, курив і говорив людям, що прийшов побачити Тейлор. Одного разу він навіть подарував їй квіти.

За інформацією поліції, чоловіка, ім'я якого офіційно так і не названо, було взято під варту на підставі чинного ордера за відмову відповісти на виклики від 2017 року.

Де в момент затримання переслідувача перебувала артистка, невідомо. 21 січня вона була в Буффало, штат Нью-Йорк, де підтримувала свого хлопця Тревіса Келсі у грі в НФЛ.

Будинок Свіфт у районі Трайбека на Мангеттені став звичайним місцем зустрічей її найзатятіших шанувальників, які часто ночують у наметах у надії мигцем побачити свого кумира.

2021 року Тейлор розповіла про свій зростаючий страх перед сталкерами й нав'язливими фанатами.

"Мій страх насильства поширився і на моє особисте життя. Я ношу з собою армійську пов'язку QuikClot, призначену для вогнепальних або ножових поранень... достатня кількість сталкерів намагається увірватися у ваш будинок, і ви ніби починаєте готуватися до поганих подій", — зізналася артистка.

У травні 2023 року ймовірного переслідувача Мітчела Тейбеля з Індіани заарештували після того, як він відвідав будинок Свіфт у Нешвіллі, після низки дивних витівок. Поліція повідомила, що він відправив фотографії зброї членам команди Свіфт, погрожуючи "знищити їх", а потім залишив повідомлення батькові співачки, в якому йшлося про те, що він — її "споріднена душа" і "він єдиний, хто може забезпечити її безпеку".

У березні Тейбель опублікував дивне відео в TikTok, в якому він закликав прихильників Тейлор Свіфт підготуватися до туру Eras, "будучи на крок попереду Тейлор, хоч би куди вона пішла... стежити за кожним її рухом".

Раніше Фокус писав, як кішка Тейлор Свіфт заробила $97 мільйонів.