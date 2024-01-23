У колишньої дружини Г'ю Джекмана з'явився близький друг

Інсайдери кажуть, що між акторами — міцна дружба. Вони разом знялися в картині "Сила природи: Сухий 2", де Ерік Бана зіграв головну роль.

68-річна австралійська акторка і колишня дружина актора Г'ю Джекмана Деборра-Лі Фернесс знову посміхається. У неї з'явився близький друг — колега по фільму "Сила природи: Сухий 2" 55-річний Ерік Бана, пише Woman's Day.

Після розриву з Г'ю, з яким вона була у шлюбі 27 років, Деборра-Лі знову повернулася до роботи. Під час зйомок картини жінка потоваришувала з Еріком, і між ними зав'язалися міцні та теплі стосунки.

"Вона та Ерік чудово провели час на зйомках і з першого дня стали друзями. Вона отримує справжнє задоволення від спільної роботи з ним. Присутність Еріка поруч із її першим за довгий час акторським проєктом була для неї величезною втіхою", — повідомив інсайдер.

За словами джерела, Деборра-Лі вважає Еріка "кумедним і красивим", а той був вражений її акторським талантом.

Трейлер фільму "Сила природи: Сухий 2"

При цьому люди з оточення акторів стверджують, що ні про яку романтику не йдеться, оскільки Ерік щасливий у шлюбі.

Деборра-Лі та Г'ю повідомили про розставання у вересні 2023 року, що шокувало багатьох їхніх шанувальників.

"Нам пощастило провести майже три десятиліття разом у прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання", — заявили вони.

Пара пов'язала себе узами шлюбу 1996 року після того, як їхні шляхи перетнулися на зйомках фільму "Корреллі" 1995 року. Подружжя виховало двох прийомних дітей: сина Оскара (23 роки) і доньку Аву (18 років).

Раніше Фокус писав, що Г'ю Джекмана помітили в ресторані з іншою жінкою.