Г'ю Джекмана помітили в ресторані з іншою жінкою (фото)

Переддень Різдва актор провів зі своєю давньою подругою.

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55-річний австралійський актор Г'ю Джекман переддень Різдва провів зі своєю давньою подругою Пет Шенфельд, вдовою власника і продюсера бродвейського театру Джеральда Шенфельда. Фотографією він поділився в сторіс Instagram.

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Вони чудово провели час у ресторані. Г'ю і Пет дружать уже багато років і разом відвідали низку бродвейських шоу, при цьому актор раніше називав Пет своєю "театральною коханою" в соціальних мережах.

Г'ю Джекман і Пет Шенфельд Фото: thehughjackman/instagram

Джекман був близьким другом покійного чоловіка Пет Джеральда протягом десяти років до його смерті 2008 року. Він навіть написав передмову до біографії Джеральда, опублікованої Пет після його смерті, під назвою "Містер Бродвей: внутрішня історія Шубертів, шоу і зірок покійного Джеральда Шенфельда".

"Я знав Джеррі всього десять років. Він змінив моє життя в багатьох відношеннях; тепер мені справді час дізнатися про решту сімдесяти років. Спасибі, Пет, за те, що ця книжка з'явилася на світ ... і потай я завжди буду уявляти, як ти працюєш над нею ... у халаті!", — зазначив актор.

Пет і Г'ю дружать багато років Фото: thehughjackman/instagram

Крім того, Г'ю опублікував фотографію розкішно прикрашеної ялинки з подарунками, на тлі якої він позує один. У такий спосіб Джекман привітав шанувальників із Різдвом.

Актор показав свою різдвяну ялинку Фото: thehughjackman/instagram

Новина про розлучення актора з його дружиною Деборрою-Лі Фернесс після 27 років шлюбу для фанатів пари стала справжнім потрясінням.

"Нам пощастило провести майже три десятиліття разом у прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння і повагу до нашої конфіденційності, поки наша сім'я проходить цей перехідний період", — йшлося в заяві пари, яку вони зробили для преси.

Тепер Г'ю і Деборру-Лі бачать окремо, а друзі Джекмана кажуть, що він готовий до нових стосунків. При цьому про причини розриву нічого не відомо досі.

Раніше Фокус писав, що Г'ю Джекман закрутив роман із заміжньою актрисою, яка молодша за нього на шість років.