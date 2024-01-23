Улюблениці Гічкока — 94: Мелані Гріффіт поділилася знімком своєї матері Тіппі Гедрен

Мелані привітала свою знамениту матір з днем народження і показала її нове фото. Тіппі Гедрен була однією із зірок Альфреда Гічкока і знімалася в його культовому фільмі "Птахи".

66-річна кінозірка Мелані Гріффіт поділилася знімком своєї знаменитої матері Тіппі Гедрен, якій виповнилося 94 роки. Тіппі — зірка фільмів Гічкока і за свою довгу кар'єру знялася в кількох його фільмах. Про це пише Daily Mail.

"Вчора мамі МорМор виповнилося 94 роки! Завжди готова до вечірки! З Днем Народження, мама Тіппі", — написала Мелані.

Тіппі Гедрен у свій 94-й день народження Фото: Інстаграм melaniegriffith

"МорМор" норвезькою означає "мати матері".

Гедрен знялася в популярному фільмі жахів "Птахи" режисера Гічкока. Вона також була зіркою його фільму "Марні" і картини "Графиня з Гонконгу", яку зняв Чарльз Чаплін.

Тіппі Гедрен зробила успішну кар'єру в модельному бізнесі. 1963 року в одному з телевізійних шоу її помітив Альфред Гічкок і запросив на роль Мелані Деніелс у свій фільм "Птахи".

Тіппі Гедрен в юності Фото: Getty Images

За цю роль Тіппі отримала "Золотий глобус" у номінації "Найкраща акторка-початківець року", але в книжці "Темний бік генія" письменника Дональда Спото, вона погодилася розповісти про свою співпрацю з режисером.

За словами Тіппі, Гічкок стежив за нею сам і найняв двох членів своєї команди, щоб вони спостерігали за нею, коли вона залишала знімальний майданчик. Тож він намагався контролювати її зустрічі, стиль і навіть меню. А іншим акторам він забороняв з нею спілкуватися.

Тіппі Гедрен і юна Мелані Гріффіт

Її колеги згадували, що Гічкок був нею одержимий, а Тіппі була занадто юною і недосвідченою, щоб протистояти йому. Мелані Гріффіт згадувала, що їй навіть забороняли відвідувати матір на знімальному майданчику.

Після зйомок у "Марні" Гедрен була пов'язана контрактом, умови якого давали Гічкоку останнє слово щодо будь-якої роботи, яку вона могла прийняти, і він використав цю владу, щоб відмовитися від кількох ролей у кіно від її імені.

Вона не змогла попрацювати з Франсуа Трюффо, чим була дуже засмучена. 1966 року Гічкок нарешті продав свій контракт Universal Studios після того, як Гедрен з'явилася у двох серіалах, Kraft Suspense Theatre (1965) і Run for Your Life (id.). Студія зрештою звільнила її від контракту після того, як вона відмовилася зніматися у них у телевізійному вестерні.

Тіппі Гедрен, Мелані Гріффіт і Дакота Джонсон

У 1970-ті роки Гедрен майже не знімалася, а з початку 1980-х почала часто з'являтися на телебаченні, знімаючись у серіалах "Готель", "Казки темної сторони", "Вона написала вбивство" і багатьох інших.

Мелані Гріффіт із матір'ю

Її дочка Мелані Гріффіт також стала актрисою. А внучка Тіппі, Дакота Джонсон, стала відомою після зйомок еротичного фільму "50 відтінків сірого".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідоміші акторські династії Голлівуду.