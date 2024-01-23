Княгиня Монако зʼявилася на публіці в пальті за 2 тисячі доларів (фото)

Князь Монако Альбер ІІ з дружиною Шарлін напередодні відвідали Fight Aids Кубок Монако. Подружжя обрало образи в темних відтінках.

Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на публіці в пальті Вurberry за 2 тисячі доларів. Знімками ділиться інформаційний акаунт князівства в Instagram.

Князь Альбер ІІ з дружиною напередодні відвідали Fight Aids Кубок Монако.

Колишня плавчиня обрала для виходу з чоловіком чорне пальто з накладним капюшоном, що відстібається, від Вurberry, ціна якого становить $2,070 (близько 78 тисяч грн).

На ногах княгині Монако були чорні замшеві черевики від Gianvito Rossi "Joelle". Їхня вартість становить $1,995 (близько 74 тисяч грн)

"Матч за велику справу! Товариський матч, Jovial в присутності LL. АА. SS. князя Альбера II та княгині Шарлін, принцеси Стефанії та багатьох інших особистостей", — зазначили на інформаційній сторінці.

Королівська родина Монако

Тим часом князь Альбер ІІ був також у темній куртці та тематичному яскравому шарфі.

Князь Монако та його кохана одружилися у 2011 році, хоча познайомилися у 2000. Наразі подружжя виховує двох спільних дітей — 9-річних принца Жака та принцесу Габріеллу. Втім, у князя Альбера є й позашлюбні діти.

Князь Монако Альбер та княгиня Шарлін Фото: Getty Images

Нагадаємо, князь Альбер ІІ з дружиною та дітьми відвідали унікальну циркову виставу.

Також Фокус писав про привітання королівської родини Монако з Новим 2024 роком.