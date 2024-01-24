Розкрито останні слова Гʼю Гефнера

Медіа-магнат та засновник журналу "Playboy" помер у 2017. Йому був 91 рік.

Вдова Г'ю Гефнера, Крістал Гефнер, розкрила "останні слова", які засновник журналу "Playboy" сказав їй 27 вересня 2017 року. Про це пише New York Post.

Згідно з новою книгою Крістал "Тільки добрі речі: вижити з Playboy і знайти себе", шеф-редактор сказав: "Я в порядку", коли йому вводили антибіотики через крапельницю.

Попри те, що смерть медіа-магната у віці 91 року спочатку вважалася "природною", пише його вдова, чоловік провів останні дні, борючись з "агресивною" інфекцією кишкової палички, яка була "високо стійкою до антибіотиків і важко піддавалася лікуванню".

Зокрема, Крістал зізналася, що насправді ніколи не була "закохана" в Гефнера.

Гʼю Гефнер Фото: Getty Images

"… я просто втратила себе в процесі", — розповідала Крістал.

Через два роки після того, як Крістал переїхала в легендарний особняк Playboy, Гʼю Гефнер освідчився 24-річній дівчині напередодні Різдва. У 2012 році вони одружилися. Пара залишалася у шлюбі до смерті Гефнера у 2017 році у віці 91 року.

У своїх мемуарах екскохана медіа-магната пообіцяла розповісти все про "токсичну об’єктивацію та мізогінію", яку вона пережила у знаменитому особняку Playboy у Лос-Анджелесі.

Гʼю Гефнер з дружиною Фото: Getty Images

Нагадаємо, модель розкрила правду про життя в маєтку Гʼю Гефнера.

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