Принц Гаррі та Меган Маркл з'явилися на Ямайці (фото)

Пара трималася за руки й активно спілкувалася з акторами, які зіграли в картині. Також Гаррі та Меган не проґавили можливості сфотографуватися з президентом і генеральним директором Paramount Pictures і Nickelodeon Брайаном Роббінсом.

Принц Гаррі та Меган Маркл з'явилися на прем'єрі фільму про Боба Марлі на Ямайці в Карибському театрі в Кінгстоні, повідомляє Daily Mail.

Вони із задоволенням позували фотографам, які зібралися на прем'єрі, і активно спілкувалися з акторами.

Герцогиня Сассекська була одягнена в струмливу чорну сукню з пишною спідницею і на тонких бретелях. Волосся вона традиційно гладко зачесала і зібрала в тугий пучок. Гаррі вибрав костюм і сорочку з відкритим коміром.

Пара також зробила спільне фото з президентом і генеральним директором Paramount Pictures і Nickelodeon Брайаном Роббінсом і його дружиною Трейсі Джеймс.

Герцоги Сассекські з генеральним директором Paramount Pictures і Nickelodeon Брайаном Роббінсом і його дружиною Трейсі Джеймс Фото: Getty

На прем'єрі вони перетнулися з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом і його дружиною Джульєттою. Політик нещодавно заявив, що його країна "йде" від британської монархії. Батько Гаррі, король Чарльз, наразі є главою держави Ямайка.

На червоній доріжці Гаррі обіймав Зіггі Марлі, 55-річного музиканта і сина Боба і Ріти Марлі, які продюсували картину "One Love". Головні ролі в ній зіграли британські актори Кінгслі Бен-Адір (Боб Марлі) і Лашана Лінч (Рита Марлі), а Джеймс Нортон втілив образ продюсера Кріса Блеквелла.

Це — не перша поїздка пари на Ямайку. У 2017 році вони відвідали весілля друга Гаррі Тома "Скіппі" Інскіпа і Лари Г'юз-Янг. У 2012-му Гаррі вирушив до острівної держави в рамках свого туру Карибським морем на честь діамантового ювілею королеви. Принц станцював з великим натовпом під хіт Марлі "One Love", а також зустрівся з вдовою покійного музиканта, Ритою Марлі, якій зараз 77 років.

Боб Марлі помер від раку 1981 року у віці 36 років.

Раніше Фокус писав, як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон і госпіталізацію короля Чарльза.