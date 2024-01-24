Брендові дощовики: Каньє Вест і Б'янка Цензорі вийшли у світ у парних образах

Репер показав свої нові титанові зуби. А як вбрання для виходу у світ він і його дружина вибрали дощовики Balenciaga.

Каньє Вест продовжує шокувати шанувальників і модних експертів своїм оригінальним вбранням. Репер вийшов у світ зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі в парних образах — дощовиках Balenciaga. Сталося це наступного дня після того, як його колишня Кім Кардаш'ян підтримала скандальний бренд і стала його амбасадором. Про це пише Daily Mail.

46-річний репер одягнув сіро-коричневий дощовик Balenciaga, прямуючи до торгового центру Century City Mall, а потім пообідав у Sunset Towers зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі в понеділок.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі

Пара насолоджувалася коротким перепочинком від похмурої погоди, коли вони увійшли на парковку, де їх і помітили.

Уважні спостерігачі відзначили, що, схоже, Б'янка під дощовик не одягла нічого, крім трусиків-бікіні.

Пікантності ситуації додав той факт, що Каньє і Б'янка вибрали бренд Balenciaga лише через день після того, як його колишню дружину Кім Кардаш'ян призначили амбасадором бренду.

Також Каньє Вест продемонстрував свої нові титанові зуби, які встановив замість своїх власних.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі

Каньє раніше співпрацював з Balenciaga, але 2022 року вони відмовилися від нього через його антисемітські висловлювання та різні сумнівні заяви.

Саме Каньє, як відомо, познайомив Кім Кардаш'ян з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією і дав початок їхній плідній співпраці. Дочки пари теж носять одяг цього бренду.

Кім Кардаш'ян раніше визнала, що саме Вест познайомив її зі світом моди, виступаючи на церемонії вручення нагороди "Вибір народу" 2021 року, де вона здобула відзнаку в галузі моди.

"Я дякую Каньє за те, що він дійсно познайомив мене зі світом моди. Я закохалася в моду, і мене надихають багато людей. Але це схоже на сон", — говорила Кім.

Нагадаємо, раніше стоматолог розповів, що титанові щелепи Каньє, можливо, і мають ефектний і вражаючий вигляд, але в нього, скоріше за все, почнуться серйозні проблеми зі здоров'ям. Каньє буде важко їсти, враховуючи, що поверхні його нового протеза плоскі та громіздкі, що ускладнює розривання і пережовування їжі. А також нові протези можуть вплинути на його мову.