Немає Кена без Барбі: Раян Гослінг прокоментував номінації на "Оскар"
Було опубліковано список номінантів на цю кінопремію, але, всупереч очікуванням, у списку не опинилося зірок "Барбі" — режисера Грети Гервіг і Марго Роббі. Раян Гослінг, який отримав номінацію, був обурений.
Раян Гослінг розкритикував "Оскар" через Ґрету Ґервіґ і Марґо Роббі. Гервіг не була номінована в номінації "Найкращий режисер", а Роббі не отримала номінацію в категорії "Найкраща жіноча роль". Тоді як 43-річний Гослінг у вівторок був номінований на найкращу чоловічу роль другого плану за свою роботу у фільмі "Барбі". Актор уже прокоментував те, що відбувається, пише PEOPLE.
"Не існує Кена без Барбі, і не існує фільму про Барбі без Грети Гервіг і Марго Роббі, двох людей, найбільш відповідальних за цей історичний, всесвітньо відомий фільм. Жодне визнання не було б можливим для будь-кого з учасників фільму без їхнього таланту, витримки і геніальності", — сказав Гослінг у заяві, опублікованій ЗМІ.
Він пояснив, що сказати, що він розчарований тим, що вони не номіновані у своїх категоріях, "було б применшенням".
"Вони розсмішили нас, розбили наші серця, вони просунули культуру і увійшли в історію. Їхня робота має бути визнана поряд з іншими дуже гідними номінантами", — заявив Гослінг.
Грета Гервіг та її чоловік Ноа Баумбах були номіновані в категорії "Найкращий адаптований сценарій". "Барбі" також отримала номінації в категоріях "Дизайн костюмів", "Найкраща робота художника-постановника" і одразу дві пісні "What Was I Made For?" і "I'm Just Ken" були номіновані в категорії "Найкраща пісня".
Також Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі, Роббі Бреннер і Девід Хайман були номіновані на найкращий фільм як продюсери.
І Америка Феррера отримала номінацію в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".
Гослінг привітав Ферреру, а також розповів, що його номінували за "зображення пластикової ляльки на ім'я Кен".
"Для мене велика честь бути номінованим моїми колегами разом із такими чудовими артистами в рік стількох великих фільмів. І я ніколи не думав, що скажу це, але я також неймовірно задоволений і пишаюся тим, що отримав номінацію за зображення пластикової ляльки на ім'я Кен", — ідеться в його заяві.
Як і Гослінг, Феррера також поділилася своїм розчаруванням з приводу номінацій, сказавши, що "Грета зробила майже все, що міг зробити режисер, щоб заслужити це".
Коментатори вже зазначили, що Гослінг міг би відмовитися від номінації на знак солідарності з колегами.
За кількістю номінацій лідирує "Оппенгеймер" — 13. Слідом іде комедія "Бідолашні створіння" Йоргоса Лантімоса з 11 номінаціями. На третьому місці — драма "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе з 10 номінаціями.
Скорсезе встановив рекорд за кількістю номінацій у категорії "Найкращий режисер" серед нині живих. За кар'єру він був вшанований десятьма номінаціями. Друге місце посідає Стівен Спілберг із дев'ятьма номінаціями. Найбільш номінованим режисером в історії залишається Вільям Вайлер, який зняв картини "Римські канікули" і "Найкращі роки нашого життя". У нього 12 номінацій.
Нагадаємо, список номінантів на "Оскар-2024" має такий вигляд (основні категорії):
Найкращий фільм:
"Оппенгеймер".
"Барбі".
"Вбивці квіткової повні".
"Залишені".
"Бідолашні створіння".
"Американська література".
"Анатомія падіння".
"Маестро".
"Минулі життя".
"Зона інтересів".
Найкращий режисер:
Крістофер Нолан — "Оппенгеймер".
Мартін Скорсезе — "Вбивці квіткової повні".
Йоргос Лантімос — "Бідолашні створіння".
Джонатан Глейзер — "Зона інтересів".
Жюстін Тріє — "Анатомія падіння".
Найкраща жіноча роль:
Емма Стоун — "Бідолашні створіння".
Лілі Гладстоун — "Вбивці квіткової повні".
Сандра Хюллер — "Анатомія падіння".
Кері Малліган — "Маестро".
Аннетт Бенінг — "Наяд".
Найкраща чоловіча роль:
Кілліан Мерфі — "Оппенгеймер".
Пол Джаматті — "Залишені".
Бредлі Купер — "Маестро".
Джеффрі Райт — "Американська література".
Колман Домінго — "Растін".
Найкраща жіноча роль другого плану:
Давайн Джой Рендольф — "Залишені".
Емілі Блант — "Оппенгеймер".
Деніел Брукс — "Барва пурпурова".
Джоді Фостер — "Наяд".
Америка Феррера — "Барбі".
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Роберт Дауні Мадший — "Оппенгеймер".
Раян Гослінг — "Барбі".
Роберт Де Ніро — "Вбивці квіткової повні".
Марк Руффало — "Бідолашні створіння".
Стерлінг К. Браун — "Американська література".
Найкращий адаптований сценарій:
"Оппенгеймер".
"Бідолашні створіння".
"Американське чтиво".
"Барбі".
"Зона інтересів".
Найкращий оригінальний сценарій:
"Залишені".
"Минулі життя".
"Анатомія падіння".
"Травень грудень".
"Маестро".
Найкращий оригінальний саундтрек:
"Оппенгеймер".
"Вбивці квіткової повні".
"Бідолашні створіння".
"Індіана Джонс і колесо долі".
"Американська література".
Найкраща пісня:
What Was I Made For? — "Барбі".
I'm Just Ken — "Барбі".
It Never Went Away — "Американська симфонія".
The Fire Inside — "Пекуче гарячий".
Wahzhazhe (A Song for My People) — "Вбивці квіткової повні".
Найкращий анімаційний фільм:
"Людина-павук: Через всесвіти".
"Хлопчик і птах".
"Елементарно".
"Німона".
"Мрії робота".
Найкращий документальний фільм:
"20 днів у Маріуполі".
"Чотири дочки".
"Вічна пам'ять".
"Бобі Вайн: Народний президент".
"Убити тигра".
Найкращий іноземний фільм:
"Зона інтересів", Велика Британія.
"Товариство снігу", Іспанія.
"Учительська", Німеччина.
"Ідеальні дні", Японія.
"Я — капітан", Італія.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про фільм "20 днів у Маріуполі". Картину про початок вторгнення ЗС РФ в Україну зняли українські журналісти Євген Малолетка і Мстислав Чернов.