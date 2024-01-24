Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з прем'єр-міністром Ямайки, який ненавидить монархію

Герцог і герцогиня Сассекські відвідали прем'єру нового фільму "Боб Марлі: Одне кохання". І зустрілися з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом під час візиту в Кінгстон.

Принца Гаррі та Меган Маркл сьогодні назвали "нечутливими" після того, як вони позували з прем'єр-міністром Ямайки, який хоче відмовитися від монархії, в той час як король готується до операції на простаті, а Кейт відновлюється в лікарні після операції на черевній порожнині. Герцог і герцогиня Сассекські побували в Кінгстоні на прем'єрі фільму про Боба Марлі. Про це пише Daily Mail.

Їхній візит викликав здивування з огляду на те, що Ямайка продовжує просуватися вперед у плані розриву зв'язків із британською монархією за допомогою референдуму, який має відбутися пізніше цього року.

Сассекси також позували з Марлен Малаху Форте, міністром з правових і конституційних питань Ямайки, яка заявила торік, що Ямайка незабаром може "розірвати зв'язки" з монархією, бо настав час, щоб майбутнє нації опинилося "в руках Ямайки".

Незрозуміло, чому прем'єр-міністр Ямайки позував із Гаррі, адже попри те, що він більше не є членом королівської сім'ї, що працює, він не відмовився від титулу принца і все ще є представником монархії, з яким Голнесс хоче розірвати зв'язки.

Принц Гаррі, Меган Маркл, Ендрю Голнесс із дружиною та міністр культури Олівія Гранж Фото: Getty Images

"За звичайних обставин не було б нічого поганого, якби вони пішли на прем'єру фільму. Але в той час, коли його батько лягає під ніж, а Ямайка галасує про повалення монархії, це доволі байдуже", — зазначили коментатори.

Королівський коментатор Річард Фіцуільямс додав: "Поява Гаррі та Меган у Кінгстоні на прем'єрі фільму "Боб Марлі: Одне кохання" стала несподіванкою".

За його словами, герцоги Сассекські прекрасно розуміють, що карибський тур Вільяма і Кетрін, що включає Ямайку в березні 2022 року, вважали вельми проблематичним.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на Ямайці Фото: Getty Images

"Прем'єр-міністр Ендрю Холнесс, який був із Сассексами на прем'єрі, повідомив Уельсам, що країна стане республікою, і говорив про "невирішені проблеми" з Великою Британією", — нагадав він.

Гаррі раніше побував на Ямайці 2012 року під час свого туру Карибським морем на честь діамантового ювілею, і його бачили, як він танцював із великим натовпом під хіт Марлі One Love. Він також зустрівся з вдовою покійного музиканта Ритою Марлі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс у березні 2022 року під час візиту принца Вільяма і Кейт Міддлтон заявив, що Ямайка рухається далі і приймає свою долю як незалежна країна, пізніше назвавши перехід до республіканської моделі неминучим.

Він також оголосив про створення комітету з конституційної реформи, який надаватиме допомогу в перехідному періоді.

Ямайка, колишня колонія Великої Британії, почала процес розриву зв'язків з британською монархією, слідуючи по стопах Барбадосу.

Ямайка вперше потрапила до рук Англії 1655 року, коли її відібрали в Іспанії, яка привезла перших африканців як рабів. Близько 600 000 африканців було привезено на Ямайку як рабів у період з 15 по 19 століття для роботи на цукрових, бавовняних і бананових плантаціях.

Вона здобула незалежність 1962 року, але зберегла за собою британського монарха як главу держави і залишилася у складі Співдружності.

Ще до смерті королеви Єлизавети у вересні 2022 року республіканські настрої все більше охоплювали Карибський регіон. Барбадос відмовився від монархії 2021 року. Антигуа і Барбуда, Беліз і Багамські острови висловили зацікавленість у розриві зв'язків із британською короною, а Тринідад і Тобаго та Домініка вже є республіками.

Прийнявши корону після смерті матері, Чарльз став главою не тільки Британії, а й 14 інших королівств, включно з Канадою, Австралією і Ямайкою.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Ямайці Фото: Getty

На прем'єрі фільму принц Гаррі з'явився в синьому костюмі і сорочці без краватки, а Меган Маркл вибрала чорну сукню, що відкриває плечі, з пишною спідницею і доповнила образ лаконічними золотими сережками від бренду Jennifer Meyer. Раніше вона одягала браслет цієї каліфорнійської марки для зйомки на обкладинку Time.

Раніше стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі підтримали Кейт Міддлтон і короля Чарльза III. Вони надіслали повідомлення з побажаннями одужання на тлі новин про їхні проблеми зі здоров'ям.