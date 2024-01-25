Престижний готель заніс Брітні Спірс до чорного списку: що сталося

У готелі зупиняються безліч високопоставлених і багатих гостей, які витрачають там тисячі доларів, чи то ділова поїздка, чи то відпочинок, і вони не хочуть почуватися ніяково. Спірс, яка розгулює топлес біля басейну, викликає у них замішання.

42-річна Брітні Спірс потрапила до чорного списку п'ятизіркового готелю Four Seasons у Лос-Анджелесі, повідомляє The Sun. Це сталося після того, як постояльці поскаржилися на дивну поведінку артистки та її прогулянки топлес біля басейну, що завдало їм дискомфорту.

З посиланням на три джерела, видання пише, що співробітники курорту Westlake Village були ситі по горло витівками поп-зірки за останній рік.

Спірс часто зупинялася в готелі, який розташований всього за кілька хвилин від її маєтку вартістю 14 мільйонів доларів у Таузенд-Оукс.

Під час одного з перебувань у готелі зірка опублікувала у себе в соцмережі фото, де вона на ліжку позує в самих трусиках. У цьому ж закладі вона провела першу шлюбну ніч зі своїм найкращим другом і менеджером Кейдом Гадсоном.

Брітні Спірс у готелі Four Seasons у Лос-Анджелесі Фото: Instagram/britneyspears

Незважаючи на те, що Брітні все ж світова знаменитість, у Four Seasons не стали з нею церемонитися.

"Брітні вже багато років ходить у Four Seasons у Вестлейк-Віллідж, але останнім часом вона завдає головного болю персоналу. Минулого року їй заборонили відвідувати готель, розблокували, а тепер знову заборонили. Деякі гості скаржилися, що вона ходить топлес біля басейну і змушує їх почуватися некомфортно, а її поведінка часто буває дивною і дратівливою. Персонал говорив про це по всьому готелю, і це дуже прикро, але наразі їй заборонено туди ходити, особливо в спа-салон. Брітні, можливо, і знаменитість, але вона не може бігати і робити все, що захоче, в Four Seasons", — розповів інсайдер.

За його словами, в готелі зупиняються безліч високопоставлених і багатих гостей, які витрачають там тисячі доларів, чи то ділова поїздка, чи то відпочинок, і вони не хочуть почуватися ніяково.

Коли видання надіслало представникам співачки та готелю прохання про коментарі, то з боку Спірс назвали історію такою, що "не відповідає дійсності". У готелі вважали за краще зберегти мовчання.

Готель Four Seasons розташований біля підніжжя гір Санта-Моніки, між сонячними пляжами Малібу і знаменитими виноградниками Санта-Барбари.

Готель Four Seasons у Вестлейк-Віллідж Фото: Google Maps

Вартість номерів у ньому варіюється від 500 до понад 1000 доларів за деякі розкішні люкси.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс розповіла, чи повернеться вона в музичну індустрію.