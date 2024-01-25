Вампірський образ: Зендая дебютувала з новою стрижкою на показі Fendi

Співачка й акторка обрала ефектну бордову сукню для виходу у світ. Зендая з'явилася на показі Fendi в Парижі на Тижні моди.

Зендая продемонструвала вампірський образ на показі Fendi Haute Couture весна/літо 2024 у рамках Тижня моди в Парижі. 27-річна зірка "Людини-павука" з'явилася з ефектною новою стрижкою з коротким прямим чубчиком і без свого бойфренда Тома Голланда. Про це пише Daily Mail.

Прибувши на захід, де вона після сиділа в першому ряду, Зендая була одягнена в бордову сукню з відкритими плечима, довгими рукавами у формі рукавичок і оздобленням з коміром-хомутом.

Зендая на показі Fendi Фото: Getty Images

Вона доповнила свій образ срібним кольє з діамантами і завершила свій готичний модний образ димчастими тінями для повік і темно-червоною помадою.

Це сталося після того, як Зендая відвідала показ Schiaparelli в сукні зі шлейфом, яка вже стала модною сенсацією, як розшите білими пелюстками троянд манто Дженніфер Лопес.

Цікаво, але Зендая, яка зустрічається з актором Томом Голландом, нещодавно змусила своїх шанувальників похвилюватися, коли відписалася від усіх акаунтів в Instagram.

Зендая і Різ Візерспун на показі Fendi Фото: Getty Images

Том Голланд, утім, спростував чутки про розставання, зазначивши, що їм подобається дивитися їхній перший спільний фільм "Людина-павук: Повернення додому".

Том сказав: "Ми із Зендаєю час від часу дивитимемося "Людину-павука" і згадуватимемо, як нам було 19 років, і ми знімалися в цьому фільмі. Мені подобаються ці фільми, і мені подобається насолоджуватися цими моментами, тому я намагаюся не дивитися їх так часто, як хотілося б, тому що вони такі особливі. Це така розкіш, такий подарунок — можливість сісти і ніби заново пережити свою юність".

Він також розповів, що зірка "Ейфорії" підтримує його в кар'єрі, пояснивши, що вона часто дивилася його серіал "Переповнена кімната" і давала йому поради.

"Вона дивилася "Переповнену кімнату" разом зі мною, поки ми його монтували. Я надсилав їй епізоди і питав, що вона думає, тож вона безумовно дивилася серіал більше разів, ніж я", — пожартував Голланд.

У вересні минулого року Зендая була змушена заперечувати свої заручини з Томом.

Пара зустрічається вже три роки, і фанати сподіваються, що пара збирається зв'язати себе узами шлюбу після того, як Зендая поділилася в Instagram фотографією з обручкою на тому самому пальці.

Однак незабаром вона записала сторіз для шанувальників, пожартувавши, що якби вона хотіла повідомити таку важливу новину, то зробила б це більш урочисто.

Нагадаємо, на показі Schiaparelli Зендая з'явилася без Тома Голланда. Втім, і Дженніфер Лопес, яка також була присутня на шоу, була без свого чоловіка, Бена Аффлека.