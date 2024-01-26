Роберт Де Ніро, який став батьком у 79 років, розплакався, говорячи про молодшу дитину

У двічі оскароносного актора — семеро дітей, причому одна дочка — усиновлена. Найстаршій біологічній дитині зірки 46 років, наймолодшій у квітні виповниться рік.

80-річний американський актор, режисер і продюсер Роберт Де Ніро, який у квітні минулого року всьоме став батьком, зізнався, що йому складно висловити словами всі емоції, які він відчуває, коли дивиться на найменшу доньку Джию. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу AARP.

Дівчинку тоді ще 79-річному знаменитості народила його давня подруга Тіффані Чен. Пара довго тримала в таємниці новину про поповнення в сім'ї, поки в одному з інтерв'ю Де Ніро ніби між іншим не сказав, що є батьком не шістьох, а сімох дітей.

Роберт Де Ніро і Тіффані Чен Фото: Getty Images

"Я 80-річний батько, і це чудово. Усе, чим я поглинений або про що турбуюся, просто зникає, коли я дивлюся на неї. Це саме по собі чудово", — зізнався Роберт в ефірі програми, не стримавши сліз радості.

Роберт Де Ніро і його молодша дочка Джія Фото: extratv/instagram

Потім він додав:

"У неї дуже мила манера дивитися на тебе і просто приймати тебе. Вона просто дивиться на тебе і вбирає це. Вона думає, спостерігає за всім. Це справді цікаво. Я хочу бути поруч якомога довше, щоб насолоджуватися цим, насолоджуватися нею".

Крім Джиї, в актора ще шестеро дітей — Дрена, Рафаель, Джуліан, Аарон, Елліот і Гелен Грейс — від трьох різних жінок. Рафаеля, якому 46 років, Роберту народила його перша дружина Даєнн Ебботт. 51-річна Дрена — дочка Даєнн від попередніх стосунків, яку Де Ніро усиновив. Пара одружилася 1976 року і розлучилася через 12 років.

Також актор є батьком 27-річних близнюків Джуліана та Аарона. Їхня мати — колишня дівчина зірки, модель та акторка Тукі Сміт. Їхні стосунки тривали з 1985 по 1992 рік.

Другою дружиною Де Ніро стала Грейс Гайтауер, з якою він був одружений з 1997 по 2018 рік. У них є 24-річний Елліот і 11-річна Гелен Грейс. Роберт і Грейс ненадовго розійшлися між народженням двох дітей.

Раніше Фокус писав, що Роберт Де Ніро не допомагає своїй дівчині з їхньою маленькою Джиєю Вірджинією.