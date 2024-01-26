Кім Кардаш'ян і Кайлі Дженнер у стильних образах з'явилися на показі Maison Margiela

Сестри зі своєю матір'ю Кріс Дженнер привернули увагу на Тижні моди в Парижі. Кім обрала сукню з вирізами, а Кайлі — сріблясте вбрання та оригінальні туфлі.

Кім Кардаш'ян, Кайлі та Кріс Дженнер подбали про те, щоб усі погляди були прикуті до них, коли вони відвідали показ Maison Margiela під час Тижня моди в Парижі в четвер. Раніше на модних показах у рамках Тижня моди з'являлися Ріанна, Дженніфер Лопес, Зендая та інші селебріті. Про це пише Daily Mail.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян обрала чорну обтислу сукню, яка підкреслювала її фігуру.

Сукня була прикрашена невеликими вирізами. А засновниця бренду SKIMS доповнила свій образ масивним намистом-нашийником.

Кім Кардаш'ян на показі Maison Margiela Фото: Getty Images

Її молодша зведена сестра Кайлі мала просто сенсаційний вигляд у сріблястій сукні простого крою, яку вона доповнила повітряними прозорими рукавичками і білими туфлями на високих підборах.

Їхня мати, Кріс Дженнер, віддала перевагу брючному костюму, який доповнила рукавичками і вільною білою сорочкою.

Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер і Кайлі Дженнер на показі Maison Margiela Фото: Getty Images

Колекцію для Maison Margiela створив Джон Гальяно, який створив моделі в улюбленому ним театральному стилі: було багато корсетів, силуетів, що підкреслюють фігуру, і перук з туго закрученими локонами. А обличчя моделей покривав блискучий макіяж, який надавав їм схожості з ляльками.

Показ Maison Margiela

Закривала показ британська актриса Гвендолін Крісті, зірка "Гри престолів". Вона вийшла на подіум у прозорій корсетній сукні.

Гвендолін Крісті на показі Maison Margiela

Раніше вона вже ставала зіркою показів таких брендів, як Prada і Vivienne Westwood.

А вихід Кім Кардаш'ян у світ відбувся після того, як вона цього тижня показала свою вражаючу колекцію сумок Balenciaga у своєму особняку в Хідден-Гіллз, штат Каліфорнія, за 60 мільйонів доларів.

Вона розповіла своїй команді, що, на її думку, загалом у неї близько 130 сумок.

Кожна сумочка коштує близько 3000 доларів, а якщо в неї їх 129, це означає, що в кімнаті було товарів на суму майже 400 000 доларів. Це приблизно середня вартість будинку в США.