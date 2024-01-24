Кім Кардаш'ян похвалилася величезною колекцією сумок Balenciaga (фото, відео)

Кім піддалася критиці користувачів за співпрацю з Balenciaga. Бренд опинився в епіцентрі скандалу після того, як задіяв дітей у неоднозначній рекламній кампанії.

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43-річна американська бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян показала своїм підписникам в Instagram величезну колекцію сумок Balenciaga у своєму особняку в Хідден-Гіллз, штат Каліфорнія.

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На знімках вона позує в чорному корсеті без бретелей, обтислих легінсах і черевиках серед полиць з аксесуарами.

Кожна сумочка коштує приблизно $3 000 доларів, а якщо в неї їх 129, це означає, що в кімнаті було товарів на суму майже $400 тисяч. Це приблизно середня вартість будинку в США.

Нещодавно фанати розкритикували Кім за те, що вона знову стала амбасадоркою Balenciaga, через рік після того, як бренд опинився в центрі грандіозного скандалу через рекламу за участю дітей і товарів для БДСМ. Про нову співпрацю Кардаш'ян оголосила 22 січня. Під час зростаючого суспільного обурення вчинком Демни Гвасалії, креативного директора бренду, вона до останнього відмовлялася розривати стосунки з модним будинком, але сказала, що вона "приголомшена і обурена" зображеннями, що викликали негативну реакцію проти бренду.

Кардаш'ян раніше знімалася в рекламних кампаніях Balenciaga, брала участь у їхніх показах і супроводжувала Демну на Met Gala 2021 року.

Тепер вона взяла участь у рекламі майбутньої колекції Balenciaga влітку 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян залучила до рекламної кампанії нової колекції свого бренду SKIMS співачку Лану Дель Рей.