Колишня дружина Г'ю Джекмана розповіла про свої плани на майбутнє

Актриса повернулася до роботи і не збирається оплакувати невдалий шлюб. У неї безліч творчих планів.

68-річна австралійська актриса Деборра-Лі Фернесс, колишня дружина актора Г'ю Джекмана, не збирається оплакувати свої 27 років шлюбу і сповнена планів на майбутнє. Що збирається робити, вона розповіла в інтерв'ю Yahoo Lifestyle.

За словами Фернесс, вона збирається зануритися в роботу з головою.

"У мене є кілька проєктів у запасі, я працюю над сценарієм фільму з Ребеккою Рігг, у якому хочу бути режисером і актором. І хто знає, можливо, з боку персонажа, якого я граю в "Силі природи", відбудеться розправа. Гей, можливо, це ще одне продовження персонажа, якого я грала багато років тому в "Соромі", — сказала вона.

У картині "Сила природи: Сухий 2" Деборра-Лі знялася разом з Еріком Баною. У процесі зйомок між акторами зав'язалася тепла дружба. Фернесс була вражена енергією колеги, а він — її акторським талантом.

Про розлучення Джекмана і Фернесс стало відомо у вересні 2023 року. Пара випустила спільну заяву з цього приводу.

"Нам пощастило провести майже три десятиліття разом у прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння і повагу до нашої конфіденційності, поки наша сім'я проходить цей перехідний період. Це єдина заява, яку може зробити будь-хто з нас", — йшлося в ній.

Актори були в шлюбі з 1996 року. Вони всиновили двох дітей, Оскара і Аву, яким зараз 23 роки і 19 років відповідно.

Раніше Фокус писав, що Г'ю Джекмана помітили в ресторані з іншою жінкою.