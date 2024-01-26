Напередодні подружжя несподівано зʼявилося на Ямайці. Експерт оцінив поведінку пари.

Стало відомо, у яких стосунках наразі принц Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Hello Magazine.

За словами експерта з мови тіла, під час прем’єри фільму про Боба Марлі на Ямайці подружжя демонструвало чіткі ознаки того, що вони "повністю закохані".

Герцогиня Сассекська зʼявилася на публіці в топі з квадратним вирізом і чорній спідниці від одного з її улюблених брендів Carolina Herrera, а принц Гаррі був у біліц сорочці та костюмі.

Даррен Стентон пояснює, що несподівана поява пари довела, що вони "ніколи не були сильнішими", судячи з їхнього тривалого зорового контакту та тримання за руки.

Меган Маркл та принц Гаррі та Ямайці Фото: Getty

Герцоги Сассекські продемонстрували "повністю єдине" обличчя, каже експерт, додавши: "… коли вона поклала праву руку на груди Гаррі. Груди, як відомо, є чутливою областю в мові тіла, оскільки саме там розташована більшість ваших життєво важливих органів. Той факт, що вона поклала туди свою руку, доводить, що між ними існує величезна довіра та взаєморозуміння".

Меган Маркл та принц Гаррі та Ямайці Фото: Getty Images

"Фізичний дотик, близькість і зоровий контакт – це три основні жести, які сигналізують про те, що людина може бути закохана, і Меган показала їх усі", — додає фахівець.

За словами експерта, тривалий час пара не демонструвала жестами своїх почуттів, проте новий вихід спростовує всі домисли про непорозуміння між ними.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл несподівано зʼявилися на Ямайці.

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