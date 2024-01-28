Стало відомо, як часто принц Вільям відвідує Кейт Міддлтон у лікарні

Майбутній король Великої Британії через госпіталізацію дружини вніс зміни у свій робочий графік, щоб більше часу проводити з дітьми та відвідувати Кейт. Він поки що ніяк не коментує у ЗМІ стан принцеси Уельської.

42-річна принцеса Уельська вже майже два тижні перебуває в приватній лондонській клініці в Мерілебоні після операції на черевній порожнині, яку їй зробили 16 січня. Принц Вільям відвідує дружину щодня, повідомляє Hello. Його бачили, коли він за кермом авто під'їжджав до лікарні.

Водночас троє дітей Кейт, 10-річний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта і п'ятирічний принца Луї, ще жодного разу не бачили свою матір наживо після госпіталізації. Кетрін спілкується із синами та донькою за допомогою програми FaceTime.

Як пише The Sun, зараз майбутньому королю з дітьми допомагають батьки Кейт — Майкл і Керол Міддлтони. Минулої неділі вони приймали онуків у себе в Беркширі. Подружжя живе в селі Баклбері, приблизно 40 хвилинах від котеджу Аделаїда, тому за будь-якої слушної нагоди готові допомогти зятю і доньці.

У лікарні Кетрін залишиться щонайменше до 30 січня, про що раніше заявляв Букінгемський палац. Після виписки вона продовжить своє одужання вдома, а до своїх обов'язків високопоставленого члена королівської сім'ї повернеться не раніше Великодня, тобто 31 березня.

"Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання зберегти якомога більше нормальних умов для своїх дітей і її бажання, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною", — заявили при дворі. Там же додали, що принцеса приносить свої вибачення у зв'язку з тим, що їй довелося перенести свої зустрічі та поїздки.

Тим часом засобам масової інформації заборонили чергувати біля будівлі лікарні, де перебуває Кейт, щоб забезпечити конфіденційність інших пацієнтів, які у своїй більшості — статусні та небідні люди.

Принц Вільям на час госпіталізації дружини вніс у свій розпорядок зміни, перенісши низку поїздок і зустрічей.

Раніше Фокус писав, чому британців так налякала госпіталізація Кейт Міддлтон.