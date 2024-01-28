Знаменита голлівудська актриса продала свій розкішний маєток (фото)

Цей будинок Емма Стоун купила 2019 року за $2,3 млн. Вона розширила кухню і додала гостьовий будиночок, але все інше залишила недоторканим, бажаючи зберегти первозданний вигляд житла.

35-річна американська акторка Емма Стоун, зірка фільмів "Великий Гетсбі", "Бідні-нещасні", "Маніяк", "Ла-Ла Ленд", менш ніж за два тижні після оголошення про продаж позбулася розкішного маєтку в Лос-Анджелесі, за який планував виручити $3,995 млн, пише The Wall Street Journal.

За словами ріелтера Sotheby's International Realty Еріка Лаві, позиція користувалася величезною популярністю, і будинок оглянули понад 100 осіб. Оскільки Лос-Анджелес нещодавно запровадив податок на особняки, який додає чотирьовідсотковий податок на передачу власності до продажів будинків вартістю понад $5 млн, спостерігається зростаючий попит на менш дорогу нерухомість. При цьому він не озвучив остаточну суму угоди купівлі-продажу.

Будинок із чотирма спальнями, проданий Стоун, розташований у Комсток-Гіллз, приміському анклаві в міському районі Вествуд. Побудований у 1926 році маєток в іспанському стилі площею 305 квадратних метрів дуже атмосферний. Він має склепінчасті стелі подвійної висоти на кухні та галявину перед будинком

На відміну від витончених і химерних будинків інших знаменитостей, цей прикрашений відкритими балками, яскравими кольоровими плямами і викладеним плиткою двором.

Емма після купівлі нерухомості 2019 року за $2,3 млн розширила кухню і додала гостьовий будинок з вітальнею і кухонним простором, а також спальню з пральнею. Більше зірка нічого не змінювала, бажаючи зберегти історичні особливості маєтку недоторканими.

Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY Фото: RYAN LAHIFF FOR SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY

Актриса, яка володіє нерухомістю в Остіні, штат Техас, і квартирою в Нью-Йорку, використовувала цей будинок, коли була в Лос-Анджелесі. Минулого року вона продала будинок середини століття в Малібу приблизно за $4,4 млн.

Раніше Фокус писав, що Емма Стоун анонсувала продовження фільму "Круелла".