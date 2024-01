Фанати Брітні Спірс зіпсували Джастіну Тімберлейку довгоочікуване повернення в музику

Шанувальники співачки зробили все, щоб скинути новий сингл Тімберлейка з першого місця в чарті iTunes Top Songs. Пісня Спірс 13-річної давності обігнала перший з 2018 року трек артиста.

Мемуари Брітні Спірс "Жінка в мені", де вона розповіла про те, що її колишній бойфренд Джастін Тімберлейк спровокував її на аборт у 2000-их, відгукнулися співакові через 24 роки. Музикант планував гучне повернення в музику, випустивши сингл "Selfish", який увійде до його нового альбому "Everything I Thought It Was", проте фанати артистки зіпсували йому всі плани завоювати місце в чарті, пише Variety.

Після виходу нового синглу Тімберлейка група Britney Army вирішила затролити поп-зірку, піднявши в чартах однойменну пісню Спірс 2011 року. Через день після виходу треку Тімберлейка "Selfish" Спірс посіла перше місце в чарті iTunes Top Songs, відродивши бонус-трек з її альбому "Femme Fatale" і обігнавши його нову пісню. Композиція Тімберлейка опинилася на третьому місці.

Пісня "Selfish" 2011 року у виконанні Брітні Спірс

Тімберлейк випустив "Selfish" 25 січня, майже через тиждень після того, як опублікував уривок у своїх соціальних мережах. Він представив пісню повністю під час виступу в рідному місті в Мемфіському театрі Орфеум.

Перша за шість років сольна композиція Джастіна Тімберлейка "Selfish"

Вихід повноцінного альбому Джастіна запланований на 15 березня, після чого він вирушить у світове турне Forget Tomorrow, яке стартує 29 квітня в канадському Ванкувері.

Тімберлейк не випускав сольної музики з часу свого останнього альбому Man of the Woods 2018 року. Відтоді він став предметом суперечок після того, як його негативне ставлення до Спірс після розриву їхніх стосунків у 2002 році та його поведінку під час інциденту на Суперкубку 2004 року з Джанет Джексон було розкрито в документальному фільмі New York Times 2021 року "Підставивши Брітні Спірс". Того ж року співак опублікував в Instagram непевні вибачення перед обома жінками, заявивши, що "глибоко шкодує про ті випадки в моєму житті, коли мої дії сприяли виникненню проблеми".

Кар'єра Тімберлейка — не єдине, по чому прилетіла "відповідь" від Спірс. Під загрозою опинився і його міцний, здавалося б, шлюб з акторкою Джесікою Біл. Зіркова пара, яка одружилася 2012 року і виховує двох синів, переживає кризовий момент через вихід скандальних мемуарів Брітні.

"Вони люблять одне одного, пройшли сеанси у сімейного психотерапевта, проте вони не вирішили їхні основні проблеми", — розповідає джерело, близьке до подружжя.

Зокрема, інсайдер зазначає, що Білл і Тімберлейк навіть переїхали в інший дім, щоб позбутися вантажу минулого і почати все спочатку.

Раніше Фокус писав, що Джастін Тімберлейк хоче подати в суд на Брітні Спірс за її мемуари.