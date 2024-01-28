Королева Камілла приїхала до короля Чарльза в лікарню

Королева вже вчетверте приїхала до чоловіка, який перебуває в лікарні з 26 січня. За словами лікарів, його скоро мають відпустити додому, де він відновлюватиметься.

76-річну королеву Каміллу, дружину британського монарха Чарльза III, помітили в лікарні, де її чоловік проходить лікування після процедури на простаті, повідомляє Hello.

До медзакладу Її Величність приїхала на чорному Audi. Вона посміхалася присутнім і перебувала в гарному настрої. За інформацією видання, це — її четвертий візит до лікарні після того, як Чарльза госпіталізували 26 січня.

"Король сьогодні вранці був госпіталізований у лондонську лікарню для планового лікування. Його Величність хотіла б подякувати всім, хто надіслав свої добрі побажання минулого тижня, і радий дізнатися, що його діагноз позитивно впливає на поінформованість громадської охорони здоров'я", — заявили в Букінгемському палаці того ж дня.

Збільшення простати у Чарльза діагностували 17 січня, коли він перебував у Біркхоллі в Шотландії, і відчув симптоми. Які саме, у палаці не уточнили, однак, за даними Національної служби охорони здоров'я, симптоми збільшення простати включають труднощі під час сечовипускання, слабкий потік сечі, потреба в терміновому та/або частому сечовипусканні, необхідність часто вставати вночі, щоб помочитися, нетримання сечі.

Основні методи лікування включають у себе зміну способу життя, медикаментозне лікування, використання катетерів, хірургічне втручання. Останнє застосовується тільки за помірних і важких симптомів, які не піддаються іншому лікуванню.

Що саме робили Чарльзу, не повідомляють. У лікарні він проведе кілька днів, після чого настане період відновлення вдома, який триватиме 10-14 днів. У цей час йому буде рекомендовано розслабитися й уникати напруженої діяльності.

Перед тим, як пройти процедуру, Його Величність відвідав свою невістку, принцесу Уельську, яка відновлюється в тій же лікарні після операції на черевній порожнині.

Біля дверей лікарні, де перебувають члени королівської сім'ї, чергує поліція Фото: Getty

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