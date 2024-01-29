Каньє Вест висунув Б'янці Цензорі чергову заборону

Репер пояснює свою вимогу занепокоєнням за дружину. Друзі Б'янки вважають, що таким чином він ще більше ізолює її від усіх.

46-річний американський репер Каньє Вест заборонив своїй 29-річній дружині Б'янці Цензорі користуватися соціальними мережами. Причиною такого є прагнення музиканта захистити її від негативних коментарів, хоча друзі дівчини впевнені, що репер продовжує й надалі всіляко ізолювати Б'янку, пише Daily Mail.

"Б'янка завжди користувалася соціальними мережами і була в них активна — поки не вийшла заміж за Каньє. Він не хоче, щоб це було в неї, бо думає, що їй буде боляче, якщо їй доведеться читати гидоти, які говорять люди. Це моторошно для тих, хто її знає, оскільки це схоже на ще одну форму контролю", — розповів інсайдер.

Водночас друзі дівчини незадоволені тим, що Вест публікує пікантні зображення дружини у своєму акаунті в Instagram. Такі його вчинки абсолютно розходяться з мотивами заборонити дружині соцмережі.

"Він виставляє її наготу на весь свій акаунт, щоб контролювати її життя. Це тривожить, і, закриваючи її від світу, він змушує її ставати все більш і більш ізольованою", — переживають друзі Б'янки.

За їхніми словами, вони були здивовані, коли Цензорі, зазвичай наполеглива і непокірна, погоджується з найбезглуздішими рішеннями чоловіка.

"Ця сильна Бьянка, яка більше не збиралася мати справу з його л**ном, схоже, знову зникла. Вона носить те, що він хоче, ходить туди, куди він хоче, і робить те, що він хоче, тому що у неї дійсно немає іншого вибору. Вона пройшла шлях від його дизайнера до його дружини, що, на жаль, не є оплачуваною посадою. Вона в пастці", — нарікають близькі дівчини.

Восени минулого року ЗМІ розповіли про те, що Вест придумав для дружини правила. Він заборонив їй розмовляти з іншими, вирішує, що їй носити і що їсти, тощо.

Інсайдери заявили, що в неї "більше немає власної думки", і натомість вона просто "підпорядковується" скандальному реперу, тому що він переконав її, що в них є "королівський" статус.

Б'янка і Каньє таємно одружилися в грудні 2022 року, всього через місяць після того, як він офіційно розлучився з 43-річною Кім Кардаш'ян.

Дизайнерка, донька відомого австралійського гангстера, виросла в багатому районі Мельбурна і навчалася в престижній баптистській гімназії Кері.

Один з її колишніх однокласників раніше описував її як "товариського метелика, який дружив з усіма", перш ніж здобув популярність.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі вийшла на публіку в шортах із секс-шопу.