Каньє Вест публічно заявив, що йому потрібно від Б'янки Цензорі

Джерела з оточення пари подейкують, що Бьянка поки що не поділяє прагнення Каньє знову стати батьком. Через різні погляди на це між ними відчувається напруженість.

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46-річний американський репер Каньє Вест, який минулого грудня пов'язав себе узами шлюбу з 28-річною Б'янкою Цензорі, хоче ще дітей, про що розповів у своїй новій пісні Timbo Freestyle, пише The News.

У другому куплеті, прямо перед фіналом пісні, Йе читає: "С**а, готовий до Venmo/ Ти вже знаєш моє демо/ Ти вже знаєш, що я імпульсивний/ І ще одна дитина — моя кінцева мета".

Трек уперше прозвучав на вечірці в Лас-Вегасі, після чого артист вибухнув довгою тирадою на різноманітні теми, включно з абортами та проблемами опіки над дітьми з колишньою дружиною Кім Кардаш'ян.

"50 відсотків смертей чорної спільноти — це аборти. Підніміть руку, якщо ви не знаєте жодної людини, яка не робила аборт?" — заявив він зі сцени.

Потім репер поділився думками про обмеження своїх прав на відвідування власних чотирьох дітей від Кім Кардаш'ян:

"Мене відвідують мої діти — я не маю права так говорити. Вони гуляють із футболістами, яких навіть не знають. Моя дочка порвала чортові дивани в будинку, щоб мати можливість бути поруч просто зараз. Ви не знаєте, що відбувається насправді", — розговорився він.

У Каньє і Кім — четверо дітей: 11-річна Норт, восьмирічний Сейнт, п'ятирічна Чикаго і чотирирічний Псалм.

Бажання Каньє мати дитину поки що ніяк не перетинається з планами його дружини Б'янки, яка не поспішає ставати матір'ю. І це, за словами оточення пари, створює напругу в родині.

Ба більше, не так давно Бьянка, втомлена від правил, придуманих чоловіком, поставила йому ультиматум, заявивши, що більше не збирається бути його маріонеткою.

Раніше Фокус писав, що Цензорі вирвалася з-під контролю Каньє Веста і полетіла до Австралії.