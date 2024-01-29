Морська тематика: Періс Гілтон показала фото з дня народження свого сина

Періс влаштувала своєму синові Феніксу екстравагантне свято, прикрасивши свій задній двір у стилі підводного світу. А серед гостей були Келлі Осборн і Румер Вілліс.

Періс Гілтон зробила все можливе, щоб перший день народження її сина Фенікса пройшов ідеально. 42-річна світська левиця влаштувала в суботу в себе вдома вечірку на тему "Ті, що живуть під водою", на якій були присутні Ленс Басс, Келлі Осборн і Румер Вілліс і показала фото зі свята. Про це пише Daily Mail.

Мати двох дітей перетворила свій задній двір так, щоб він став схожий на дно океану з химерною аркою, наповненою червоними, синіми і помаранчевими повітряними кулями, а також кількома повітряними кулями у формі різних риб.

Періс Гілтон із сином Феніксом Фото: Instagram parishilton Періс Гілтон із сином Феніксом Фото: Instagram parishilton

Гілтон навіть вмикала музику з діснеївського мультфільму "Русалонька" з динаміків і прикрасила свій внутрішній дворик декораціями у вигляді морських водоростей.

"Це перший день народження Фенікса, і в нас тема "Ті, що живуть під водою". Я так схвильована. Усе своє життя я влаштовувала приголомшливі вечірки з нагоди дня народження. Тож тепер можливість зробити це для мого маленького хлопчика — це так хвилююче", — зізналася Періс.

Періс Гілтон із сином Феніксом Фото: Instagram parishilton

Сама Гілтон одягла довгу синю сукню, білі сонцезахисні окуляри, корону принцеси і доповнила образ великою стьобаною сумкою Chanel.

Самого Фенікса вбрали в білу футболку, штани кольору хакі та стильну кепку.

Келлі Осборн на вечірці Фенікса

Періс показала в Instagram, як Фенікс грався з кроликами, козенятами, курчатами і вівцями з контактного зоопарку на вечірці. І як вона веселилася із сином у басейні з кульками. Серед гостей були Румер Вілліс і Келлі Осборн зі своїми дітьми.

Періс Гілтон і Келлі Осборн Фото: Instagram parishilton Періс Гілтон і Румер Вілліс Фото: Instagram parishilton

Нагадаємо, Періс Гілтон вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума в листопаді 2021 року. Фенікс народився від сурогатної матері рік тому, а в листопаді 2023 року в пари народилася донька Лондон, також від сурогатної матері.

Поки Періс ще не показала фото своєї доньки. Поки вона поділилася тільки одним різдвяним знімком, на якому не видно її обличчя.