8 милих моментів між принцом Гаррі та його кузиною Зарою Тіндалл

Ні для кого не секрет, що між Зарою Тіндалл та її двоюрідним братом принцом Гаррі особливий зв'язок. Члени королівської сім'ї, які виросли всього за два кроки один від одного, відтоді стали дуже близькими.

Зара Тіндалл, єдина дочка королівської принцеси Анни, і принц Гаррі, молодша дитина короля Чарльза і покійної принцеси Діани, дружили з дитинства. Вони виросли разом, цікавилися кінним спортом і чудово проводили час разом. Про наймиліші моменти між кузенами пише Hello Magazine.

Зараз Зара і Гаррі вже спілкуються менше, оскільки принц переїхав до США разом з Меган Маркл. Але раніше кузени часто проводили час разом, а чоловік Зари, регбіст Марк Тіндалл, навіть підтримував спортсменів на "Іграх нескорених", організованих Гаррі.

Обійми на скачках в Аскоті

У 2015 році Зара виглядала турботливою старшою кузиною, коли вона приєдналася до принца Гаррі на скачках в Аскоті. В один ніжний момент можна було побачити, як мати трьох дітей ніжно обійняла Гаррі і вони почали щось бурхливо обговорювати.

Принц Гаррі та Зара Тіндалл на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Того сонячного дня кузени мали дуже елегантний вигляд: принц Гаррі був у звичайній аскотській уніформі: темно-синьому костюмі і циліндрі, а Зара — сонячний промінь у жовтій сукні і капелюсі з квітковим декором.

Святкові веселощі

Хоча королівські зустрічі зазвичай мають формальний характер, Зара і принц Гаррі привнесли елемент веселощів у своє Різдво в Сандрінгемі 2009 року.

Принц Вільям, принц Гаррі та Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Напередодні щорічної служби дует був у гарному настрої, під час прогулянки до церкви вони жартували, сміялися і махали роззявам. І хоч поруч був і принц Вільям, Зорі явно приносило більше задоволення спілкування з молодшим кузеном.

Сімейна лижна поїздка

Герцог Сассекський і його кузина Зара, схоже, були в захваті, катаючись на лижах у Швейцарії під час сімейної лижної поїздки 1998 року. Гаррі регулярно катався на схилах з юних років.

Принц Гаррі та Зара Тіндалл Фото: Getty Images

І він явно відмінно проводив час разом з кузиною. Тоді принц Гаррі хизувався яскраво-жовтою курткою і червоною банданою.

Посмішка підтримки

У 2008 році всі члени королівської сім'ї і принц Гаррі, зокрема, відвідали весілля Пітера Філліпса, брата Зари, і його коханої Отем Келлі. Зара на весіллі була подружкою нареченої і мала чарівний вигляд у світло-зеленій сукні. Принц Гаррі в жовтому жилеті і синій краватці, явно насолоджувався і церемонією, і спілкуванням з улюбленою кузиною.

Принц Гаррі та Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Сукню Зари створила знаменита дизайнерка весільних суконь Віра Вонг.

Платиновий ювілей

Зара стояла поруч із принцом Гаррі та Меган на Національній службі подяки, що відбулася в соборі Святого Павла під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети.

Принц Гаррі, Меган Маркл і Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Це був один із рідкісних візитів принца Гаррі до Великої Британії після його переїзду до США. Уже тоді між Гаррі та Вільямом стосунки стали прохолодними, тож Гаррі вважав за краще проводити час зі своєю кузиною Зарою.

І вона мала приголомшливий вигляд у рожевій сукні-пальто яскраво-рожевого кольору і в ефектному головному уборі з квітковим візерунком кольору фуксії.

Нагадаємо, раніше Зара розповіла, як їй живеться без королівського титулу. За бажанням матері, принцеси Анни, Зару та її брата Пітера не стали наділяти титулами, щоб вони жили, як звичайні люди. Але при цьому Зара посідає 21-е місце в черзі на британський престол.