Брітні Спірс вибачилася перед колишнім за зайву відвертість

Співачка не тільки висловила жаль з приводу того, що могла образити небайдужих людей. Вона також похвалила нову пісню Джастіна Тімберлейка.

Після того як фанати Брітні Спірс зіпсували її колишньому бойфренду Джастіну Тімберлейку радість від виходу його першого за останні шість років синглу, сама артистка змінила гнів на милість. Як пише Sky News, співачка попросила вибачення.

У соцмережі вона опублікувала пост, висловивши жаль, якщо "образила когось із людей, які мені щиро небайдужі", а також кліп, де Джастін Тімберлейк співає в програмі "Saturday Night Live".

"Я хочу вибачитися за деякі речі, про які я написала у своїй книзі. Якщо я образила когось із людей, які мені щиро небайдужі, мені дуже шкода... Я також хотіла сказати, що закохана в нову пісню Джастіна Тімберлейка "Selfish". Вона така гарна, і чому кожного разу, коли я бачу Джастіна і Джиммі разом, я так сміюся???", — йдеться в повідомленні.

Джастін Тімберлейк на шоу Джиммі Феллона Фото: Скриншот

У жовтні 2023 року Брітні опублікувала свою книгу мемуарів "Жінка в мені", у якій, серед іншого, розповіла, що зробила аборт під час роману з Джастіном у 2000-х.

Спірс було 17, коли вона почала зустрічатися з Тімберлейком у 1999 році. Вони обидва були членами Клубу Міккі Мауса, що став стартовим майданчиком для багатьох знаменитостей, включно з Христиною Агілерею і Раяном Гослінгом. Їхній роман тривав до 2002 року.

У своїх мемуарах співачка описала незаплановану вагітність як "сюрприз".

"Для мене це не було трагедією. Але Джастін безумовно не був радий вагітності. Він сказав, що ми не були готові до народження дитини, що ми занадто молоді. Якби це було надано мені одній, я б ніколи цього не зробила", — розговорилася вона в книзі. Брітні також описала аборт як "одну з найболючіших речей, які я коли-небудь відчувала у своєму житті".

Надалі вона народила двох синів від танцюриста Кевіна Федерлайна, за якого вийшла заміж 2004 року.

Після того як 2008 року в неї стався нервовий зрив, дітей передали під опіку їхньому батькові. Не так давно хлопчики разом із Кевіном і його новою дружиною переїхали на Гаваї.

Брітні зі своїми синами практично не спілкується.

Раніше Фокус писав, що престижний готель вніс Брітні Спірс до чорного списку.