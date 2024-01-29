Як одягнутися в стилі бохо. Чим гарний стиль бохо для тих, кому 50+ (фото)

Як стверджують стилісти, бохо-стиль, який не змінюється вже багато років, допоможе втілити дух свободи і запалити його всередині себе.

Багато хто з нас знає про дух свободи 60-70-х років минулого століття вже тільки з розповідей бабусь і дідусів, яким просто пощастило. Але ось невимушений і затишний відгомін того часу, особливо улюблений поціновувачами унікальної естетики, — стиль бохо — у сучасній моді знайшов своє незамінне місце. То який же він, boho style, які таємниці він приховує і як одягнутися в цьому стилі, щоб втілити дух свободи і запалити його всередині себе. У цьому нам допоможуть стилісти сайту Issaplus.

Невимушений і по-особливому затишний стиль підходить як жінкам, так і чоловікам, незалежно від віку. Він ніби запрошує нас забути про стандарти і слідувати своєму внутрішньому голосу. Чесно кажучи, це не просто одяг, це спосіб життя, в якому свобода і креативність йдуть рука об руку. Стилісти стверджують, що він як полотно, на якому будь-хто малює те, що йому до душі. Вони закликають: відкрийтеся для нових ідей, змішуйте кольори, експериментуйте з фасонами та аксесуарами. І тоді ваш образ втілить у собі дух бохо.

Фото: pinterest.com

Принципи бохо стилю для жінок

Як демонструють стилісти, особливість цього стилю — плавні й багаторівневі сукні та спідниці, селянські блузки, етнічні елементи, прикрашання вишивкою, яскравим принтом, бісером, бахромою і помпонами. Найчастіше це багатошаровий, яскравий і барвистий одяг.

На що особливо звертають увагу стилісти, це те, що бохо — стиль одягу, який практично не змінюється. Його прихильники не стежать за тенденціями, модними показами і порадами експертів — правила, норми і принципи не змінюються вже багато років:

багатошаровість. Усі образи досить складні, мають багато деталей та елементів;

жіночність. Сучасний богемний стиль передбачає жіночні образи — спідниці, сукні, туніки. Допустимі джинси, але не класичні скінні або бойфренди. Найкращим варіантом будуть джинси-кльош;

натуральні матеріали. Цей принцип поширюється як на одяг, так і на аксесуари до нього — намиста, браслети, каблучки, сережки. Часто застосовується дерево, льон, бавовна;

яскраві кольори, строкаті візерунки — все це невід'ємна частина бохо. Завдяки вмілому поєднанню яскравості та приглушених тонів загалом образи виходять гармонійними та збалансованими;

свобода і комфорт — ніякого одягу, що обмежує свободу. Тільки легкі та комфортні вбрання;

велика кількість додаткового декору — бахрома, рюші, вишивка, шнурівка.

Багатогранність бохо

Цей стиль настільки багатогранний і неоднозначний, що полюбився і волелюбним художникам, і голлівудським зіркам, і політикам, стверджують стилісти сайту dress-mag.com.

Бохо-класик

Дорогі тканини — оксамит, жакард, вельвет, вовна, мережива. Усі обрані фактури мають яскраві кольори та поєднують важкість матеріалу з легкістю мережива чи мохеру.

Фото: pinterest.com

Гламур, або бохо-шик

Вишукані і витончені образи. Вони створюються додаванням хутра, квітів, бантів, шифону. Легкі, повітряні сукні та спідниці, топи, майки і туніки, що не сковують рухів. Хутро частіше штучне, бо бохо — це не просто стиль одягу, а стосунки з довкіллям і бажання його зберегти.

Фото: pinterest.com

Еко

Використання виключно натуральних матеріалів в одязі та аксесуарах. Усі предмети одягу безпечні та екологічні. Тут велика кількість дрібних деталей, вінтаж, ніжність і романтика.

Фото: pinterest.com

Хіпі

Відгомони субкультури в бохо визначаються яскравими кольорами, торочками, в'язаним одягом і аксесуарами. Відрізняється навмисною недбалістю, об'ємом вбрання і свободою руху.

Фото: pinterest.com

Базовий гардероб у стилі бохо

Хоча принципи цього стилю — зручність і неординарність, проте базовий одяг все ж таки є:

спідниці довжини максі вільного крою. Допустимі спідниці довжини міді при маленькому зрості;

сукні до підлоги. Традиційно вибираються багатошарові сукні з вільними спідницями;

туніки. Найчастіше базових кольорів — сірого, коричневого, чорного, білого, які доповнюються аксесуарами. Однак вітаються й сміливіші забарвлення і принти, а також різні матеріали;

джинси. Особливо часто джинси фігурують в образах бохо-хіпі, але й для інших видів стилю не заборонені. Зрозуміло, джинси краще вибирати з кльошем або просто прямі;

майки — на тонких бретелях білого кольору, а також більш яскраві та виразні;

топи і футболки. Тут можна використовувати як базовий однотон, так і яскраві малюнки, принти;

лосини — класичні однотонні або з тематичними візерунками must have бохо-гардероба;

кардигани. Тут вибір величезний — від стилізованих етнічними візерунками, до однотонних. Часто використовуються вишивки, бахрома.

Стиль бохо для тих, кому за 50+

У світі бохо — нескінченні можливості для самовираження. Це мистецтво об'єднати витонченість із невимушеністю, підкреслюють стилісти, створити образ, в якому кожна деталь — від тканини з візерунками до етнічних аксесуарів — ніби розповість свою унікальну історію. Особливо вдало можна застосувати стиль бохо для повних жінок після 50. Він підкреслить зрілу красу, досвід, мудрість і трохи зухвалості. І безумовно ваше внутрішнє відчуття свободи, яке нічим не затьмарити.

Ось кілька простих порад від стилістів Issaplus:

підкреслюйте талію, створіть ефект пісочного годинника;

широкі штани — поєднуйте їх з легкими топами або блузами, щоб створити ефект легкості;

додайте аксесуарів. Ті, що побільше, можуть стати ключовим елементом. Підбирайте стильні намиста, широкі пояси або навіть екзотичні капелюхи;

принти. Етнічні візерунки та принти на тканинах можуть додати інтересу до образу;

і знову багатошаровість. Використовуйте шари та різні фактури для створення цікавого образу. Наприклад, комбінуйте трикотажні та шовковисті тканини.

Бохо-стиль для чоловіків

Чоловічий бохо поширений значно менше, ніж жіночий, хоча саме чоловікам вдається якнайкраще поєднувати офіціоз вбрання з вільним і навіть зухвалим стилем. Бохо, як вважають стилісти dress-mag.com, додає невимушеності та індивідуальності завдяки натуральним матеріалам, об'ємним силуетам та етнічним принтам. Він явно сподобається чоловікам, які не люблять краватки й офіційні костюми.

Бохо для чоловіків — це:

штани — чінос, слакси, прямі штани або джинси. Будь-яка обрана модель супроводжується обов'язковим підворотом штанин;

піджаки із закатаними рукавами;

светри грубої в'язки;

футболки — від базових однотонних до яскравих принтів.

Весь одяг з натуральних матеріалів або трикотажу, спокійних відтінків — синього, зеленого, бордового, коричневого, бежевого, гірчичного.

Чоловіче взуття в стилі бохо — це сандалі зі шкіри хорошої якості або грубі черевики. У нагоді стануть також оксфорди, сліпери, броги.

З аксесуарів чудовим доповненням образу бохо стануть шкіряні браслети, шарфи і сумки з етнічними елементами. Підійдуть також капелюхи, стильні окуляри, грубий годинник, незвичайні каблучки.

Важливо Шарліз Терон у сукні в стилі бохо на показі Dior у Парижі

Нагадаємо, Фокус писав, що стрижка бохо-боб — одна з найпопулярніших у світі, але зазнала деяких змін.