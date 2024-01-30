Кейт Міддлтон воззʼєдналася з дітьми вперше за два тижні

У січні 2024 дружині принца Вільяма зробили планову операцію. Троє дітей королівської персони не відвідували її в лікарні.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї возз’єдналися з Кейт Міддлтон після її повернення додому з лікарні. Про це пише GB News.

Принцеса Уельська, як повідомляється, рада возз’єднатися зі своїми дітьми, коли вона повернулася додому після планової операції на черевній порожнині.

Мама трьох дітей провела два тижні в Лондонській клініці після медичної процедури 16 січня 2024 року. Вона була виписана з лікарні в понеділок, 29 січня, і повернулася додому у Віндзор.

Принц Вільям відвідував свою дружину під час її перебування в лікарні.

10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї не відвідували лондонську клініку та не бачили матір особисто цього часу.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

А в понеділок увечері Кейт Міддлтон знову зустрілася зі своїми дітьми.

В офіційній заяві Кенсінгтонський палац повідомив про стан здоров'я дружини майбутнього короля Великої Британії.

"Принцеса Уельська повернулася додому у Віндзор, щоб продовжити відновлення після операції", — зазначили представники Уельських, додавши, що подружжя дякує всі прихильникам з різних куточків світу та персоналу клініки, який піклувався про Кейт упродовж її відновлення після операції.

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма Фото: Getty Images

Очікується, що Кетрін Міддлтон не буде виконувати жодних королівських обов'язків до Великодня 2024, окрім співпраці зі своїми благодійними організаціями.

Нагадаємо, як часто принц Вільям відвідував Кейт Міддлтон у лікарні.

Також Фокус писав про причину, чому дітей принцеси Уельської не пускали до неї в палату.