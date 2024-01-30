Який зараз вигляд має покинутий шотландський маєток Коко Шанель (відео)

Модельєр жила в цьому маєтку в 1920-их роках. Вона зробила тут реконструкцію, прикрасивши його на свій смак. Згодом від колишньої розкоші залишилися тільки рідкісні нагадування.

Напівзруйнований шотландський маєток Коко Шанель із 22 кімнатами як магнітом вабить до себе дослідників покинутих будівель. Багатьом цікаво доторкнутися до історії цієї легендарної жінки, а також подивитися на апартаменти ікони моди. Не став винятком і Метт Надін, продавець із Шеффілда, Південний Йоркшир, автор відеоконтенту для You Tube-каналу Finders Beepers History Seekers і дослідник старовини. Він потрапив всередину будинку і показав, який він має вигляд.

Маєток Rosehall House розташований неподалік від містечка під назвою Лерг, у Шотландії, і складається з 22 просторих кімнат. Знаменита дизайнерка жила тут наприкінці 1920-х років, коли він належав Г'ю Гросвенору, другому герцогу Вестмінстерському, оскільки вона була його коханкою.

Він може похвалитися чотирма ванними кімнатами і чотирма вітальнями, а розкішний інтер'єр відремонтувала сама Коко.

Площа маєтку становить 700 акрів, і 2020 року його намагалися продати за 3 мільйони фунтів стерлінгів. Секретний притулок у Гайлендсі планували перетворити на розкішний бутик-готель, але продаж зірвався. Подейкують, що його все ж купила якась зарубіжна сім'я, але ні їхнє ім'я, ні сума угоди не розкриваються.

Маєток Rosehall House Фото: Скриншот

Незважаючи на те, що маєток прийшов у застарілий стан, стіни потріскалися, а підлоги обсипалися, залишки колишньої розкоші все ж таки ще збереглися.

Метт пробрався на територію будинку через високу траву і кущі, а всередину потрапив через відчинене вікно.

Усередині він виявив багато прикрашені меблі, включно з ліжками, шафами і комодами, а також ванну із закругленими краями. У деяких кімнатах можна знайти величезні чавунні каміни, а також занедбаний шезлонг, плиту Aga або Range, старі пляшки з-під вина і хересу і кілька старих лиж. Метт навіть виявив старий пожежний візок зі шлангами.

Поряд із давнішими артефактами там були предмети інших десятиліть, зокрема дитячі відео та касети, а також м'які іграшки, хоча незрозуміло, як вони тут опинилися.

"Це те місце, куди я справді давно хотів потрапити. Я пішов, коли йшов дощ, тому що думав, що там менше шансів, що люди опиняться зовні, і менше шансів бути спійманими. Я не нервова людина, але нерви в мене були на межі. Мені просто дуже хотілося потрапити всередину і не попастися. Я був би спустошений, якби мене спіймали після того, як я перебував лише в одній кімнаті. Я також дуже добре усвідомлював свій власний голос і те, наскільки сильно він відгукувався там", — каже Метт.

За його словами, деякі кімнати були просто величезними. Висота деяких вікон перевищувала 4,5 метра, але вони були пронизані вогкістю, а стіни вкрилися тріщинами.

"Коко Шанель приїхала сюди ще до війни і провела тут багато часу. Це були дні її слави, і просто безумство думати, хто міг увійти в цю будівлю до мене. Дуже шкода, що вона перебуває в такому стані. Було цікаво гадати, в якій кімнаті спала б Коко Шанель, і які дикі вечірки відбувалися б. Історія цього місця просто божевільна. Я знаю, що люди казатимуть, чому ви прийшли сюди, чому ви показали людям, але відповідь така: якби я цього не зробив, ніхто б не побачив цього, бо воно було б зруйноване і зникло назавжди", — продовжив автор.

Екскурсія покинутим будинком Коко Шанель

Після смерті модельєрки її будинок продали з аукціону за шалені гроші — за чотири мільйони доларів. Після того, як не вийшло зробити з нього бутик-готель, будинок багато років стояв закритим. Маєток належав і охоронявся організацією Safe Heritage, різними підприємствами та агентствами нерухомості.

У жовтні 2022 року частина меблів з маєтку пішла з молотка на аукціоні в Единбурзі, включно з антикварним тосканським столом, створеним за зразком Роберта Лорімера в замку Балманно в Пертширі, набором крісел та іншими речами.

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