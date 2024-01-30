У який час найкраще лягати спати, щоб зберегти молодість та здоров'я

Сон — важливий елемент здорового способу життя, можливо, навіть важливіший, за харчування та фізичну активність. Експерти зі сну пояснюють, у який час найкраще лягати спати, щоб максимально відновити організм та відпочити.

Улюблений серіал, нескінченна стрічка в соцмережах або посиденьки з друзями можуть змусити вас лягти спати далеко за північ. Якщо це виняткова подія і таке трапляється не частіше кількох разів на місяць, турбуватися нема про що. Але якщо це стане звичкою, то важливо розуміти, що нерегулярний цикл сну може мати серйозні наслідки для вашого самопочуття. То коли ж ідеальний час для того, щоб відправитися в обійми до Морфея? Експерт дав відповіді на всі питання, які вас хвилюють. Про це пише Vogue Italia.

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Коли потрібно лягати спати?

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Коли справа доходить до визначення найкращого часу для сну, на жаль, однакової для всіх відповіді не існує. За словами доктора Пуджана Паріха, ідеальний час для сну залежить від циркадного ритму, тобто внутрішнього годинника організму, який регулює цикл сну і неспання. "З наукового погляду, було помічено, що загалом найкращий час для сну — між 22:00 і північчю", — пояснює Паріх. Однак усе залежить від того, о котрій годині вам доведеться прокинутися наступного ранку. По суті, важливо, щоб у вас була мінімальна кількість годин сну, запропонована для вашої вікової групи. Для більшості дорослих це 7-8 годин безперервного сну. Наприклад, якщо пробудження заплановано на 7 ранку, то бажано лягати спати між 23:00 і північчю.

Що буде, якщо пізно лягати спати

Занадто пізнє засинання і нерегулярні цикли сну можуть сприяти збільшенню ризику інфаркту міокарда. "Якщо не лягти спати в потрібний час після вечері, може збільшитися потяг до їжі через збільшення вироблення греліну, гормону голоду, який стимулює апетит", — попереджає доктор Паріх. "У короткостроковій перспективі це може призвести до збільшення ваги, а в довгостроковій — до серйозних серцево-судинних ускладнень".

Продукти для гарного нічного сну

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Якщо у вас проблеми із засинанням, то вам корисно буде трохи перекусити перед сном. Очевидно, йдеться не про шматочок шоколадного торта, бо солодощі можуть спричинити різке підвищення рівня цукру в крові. Під перекусом мається на увазі, наприклад, склянка гарячого молока — напою, який є не просто "бабусиними ліками", а насправді має науково доведену користь. Насправді це потужне джерело триптофану, амінокислоти, присутньої в багатьох білках тваринного і рослинного походження, яка запускає вироблення серотоніну і мелатоніну, посилаючи мозку сигнал про підготовку до сну.

Що робити, якщо ви не можете заснути

Буває, що, навіть після насиченого подіями складного дня, сну ні в одному оці. Насправді немає нічого дивного, якщо ви крутитесь в ліжку 15-20 хвилин, перш ніж заснути. Однак, якщо через 30 хвилин ви все ще перевертаєтеся, значить, настав час вжити деяких заходів:

встаньте з ліжка, зробіть розтяжку або поприсідайте;

почитайте якусь книжку, головне, не дуже захопливу, щоб зовсім не злякати сон;

прийміть гарячу ванну: вона може знизити температуру вашого тіла і викликати сонливість.

Правила якісного відпочинку

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Для забезпечення гігієни сну та спокійного відпочинку доктор Паріх рекомендує дотримуватися кількох простих правил:

Уникайте впливу синього світла, випромінюваного смартфонами, телевізорами і ноутбуками, принаймні за дві години до сну.

Виключіть алкоголь і напої, що містять кофеїн, після 18:00, оскільки вони є стимуляторами, які не дають мозку заснути.

Їжте за 3-4 години до сну, оскільки деякі продукти досить довго перетравлюються.

Намагайтеся завжди лягати спати і прокидатися в один і той самий час, навіть у вихідні, адже так ви уникнете порушення ритму сну і неспання.

Займайтеся фізичними навантаженнями протягом дня: заняття стомлюють організм і полегшують засинання.

Нагадаємо, 8 напоїв, які допоможуть швидко заснути і краще виспатися

Раніше Фокус писав про те, що є кілька перекусів, які можна з'їсти перед сном, не порушуючи дієти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.