Померла зірка серіалу "Клон" Жандіра Мартіні

П'ять років тому в Жандіри діагностували рак легенів. Вона увійшла в ремісію, але в липні минулого року хвороба повернулася.

Бразильська актриса Жандіра Мартіні, яка найбільше запам'яталася телеглядачам роллю покоївки Зорайде в серіалі "Клон", померла на 78-році життя, повідомляє Time.News.

Зірки не стало 29 січня в Сан-Паулу, а її смерть підтвердив чоловік, актор Маркос Карузо.

"Жандіра Мартіні, мій найбільший друг і доказ того, що протилежності притягуються і доповнюють одне одного. Разом ми пишемо п'єси, сценарії фільмів, серіали та мильні опери. Моя велика довірена людина, радник і відповідальний за мій найбільший сміх. Мій учитель. Ви знаєте, коли ви проходите повз школу, в якій ви навчалися, і бачите, що будівлю було знесено? Ось що я відчуваю з приводу твого відходу", — написав він в Instagram.

Смерть Жандіри підтвердив її чоловік Маркос Карузо Фото: Скриншот

Причиною смерті актриси стала онкологія. Карузо повідомив виданню Quem, що його дружина хворіла на рак легенів:

"У неї були проблеми зі здоров'ям. Усе різко погіршилося, і вона пішла. П'ять років тому в Жандіри було діагностовано рак легенів. Після цього їй зробили операцію, і її якість життя була відмінною, дуже хорошою. В останні кілька місяців у неї стався рецидив. Її госпіталізували в лікарню 9 липня в Сан-Паулу".

Мартіні Жандіра Лусія Лалія народилася в місті Сантос на узбережжі Сан-Паулу 10 червня 1944 року. Вона закінчила Школу драматичного мистецтва в Університеті Сан-Паулу (EAD-USP).

Незважаючи на те що Жандіра не зіграла жодної головної ролі в кіно, її заслуги високо цінуються в Бразилії. Крім ролі в серіалі "Клон", акторка відома за роботою в таких проєктах, як "Дороги Індії", "Врятуйте мене", "Святий Георгій" та інших. Мартіні також була письменником і автором театральних п'єс.

Про її життя не так багато фактів, оскільки Жандіра не любила спілкуватися з пресою. Але якщо комусь вдавалося вивести її на розмову, від неї часто можна було почути невтішні слова про багатьох відомих людей, причому не тільки з Бразилії.

Мартіні не ганялася за славою і статусами, але зробила дуже багато для розвитку театру і підйому загального рівня культури у своїй країні. Роботі в театрі в Сан-Паулу вона віддала 40 років.

Серіальна кар'єра

Акторська кар'єра Жандіри почалася наприкінці 80-років. Її подруга і прихильниця таланту Глорія Перес була запрошена на зйомки телесеріалу "Клон". Вона і вмовила Мартіні знятися разом із нею. Так Мартіні дісталася роль Зораіди, няні головної героїні Жаді та покоївки. Її персонаж був повною протилежністю самої Жаді. Зорайде — м'яка і компромісна жінка, яка завжди йде на поступки заради дітей. Вона для кожного знайде пораду і добре слово.

На вулицях жінку стали впізнавати в обличчя. Люди висловлювали своє бажання бути схожою на Зорайду. На це акторка з незмінною посмішкою відповідала, що й сама б не проти бути схожою на неї.

Її високу якість гри відзначили і мусульмани. Попри те, що сам серіал зазнав критики, її героїню назвали такою, що максимально відповідає добропорядній мусульманці.

Режисер серіалу Жайме Монжардін був захоплений грою Мартіні протягом усього процесу зйомок. Він запрошував актрису майже в усі свої проекти. Так, Жандіра брала участь у проєктах "Америка", "Дім 7 жінок" і повнометражній картині "Ольга".

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Особисте життя

Жандіра пов'язала своє життя з Маркусом Віанною Карузо з Сан-Паулу, який молодший за неї на сім років. За більш ніж 20 років шлюбу у пари народилися дві доньки, у яких вже свої сім'ї.

Майбутнє подружжя познайомилося на зйомках чергового серіалу, де сценаристом був Маркус. Коли йому сказали, що відома драматургиня Мартіні теж на майданчику, він попросив Жандіру допомогти в написанні п'єси. Жінка погодилася і прочитала сценарій. Відповідь була у властивій їй манері: "Це що? Ваше неподобство і сценарієм не назвеш. Більше схоже на поганий жарт!"

Однак цей конфуз тільки зблизив їх. Разом вони створили чимало п'єс і написали масу сценаріїв. Деякі з них були удостоєні різних національних премій. Так, п'єса "Мерзенні злидні" була з успіхом поставлена на багатьох сценах Бразилії. За її сценарієм було знято популярний телесеріал "Відважний народець".

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