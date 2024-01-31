Елізабет Мосс, зірка "Оповіді служниці", вагітна первістком
Актриса поділилася цією новиною в шоу Джиммі Кіммела. Ім'я батька вона не назвала.
41-річна акторка Елізабет Мосс, зірка серіалів "Божевільні", "Оповідь служниці" і "Західне крило", з'явилася на шоу Джиммі Кіммела у вільній сукні, яка не приховує її живіт. І виявилося, що вона вагітна первістком. Актриса неймовірно потайлива, тож вона не зізналася, хто батько її дитини. Про це пише PEOPLE.
"Ви вагітна чи просто неймовірно віддана своїй справі актриса?", — запитав ведучий Джиммі Кіммел Мосс на початку інтерв'ю.
"Потроху того й іншого", — відповіла зірка "Божевільних".
Далі Мосс сказала, що їй "дійсно пощастило" під час вагітності, додавши, що все йде дуже добре. Оскільки це її перша дитина, вона запитала поради у Кіммела.
Комік і ведучий пригадав пораду, яку він і його дружина Моллі Макнірні отримали від Білла Мюррея, коли вона чекала на одного з їхніх чотирьох дітей.
"Він сказав: "Принесіть різдвяні гірлянди і повісьте їх у пологовому залі", — згадує Кіммел, додаючи, що Мюррей також запропонував принести свічки на батарейках.
Кіммел пожартував, що в пологовому залі зазвичай погане освітлення, тож ви до ладу нічого не побачите.
Мосс не поділилася подробицями, зокрема термінами народження її дитини. Вона також не зізналася, хто батько малюка.
У жовтні 2008 року Елізабет Мосс познайомилася з актором телешоу "Суботнім вечором у прямому ефірі" Фредом Армісеном і вийшла за нього заміж через рік. Але пара розлучилася ще через рік і офіційно розлучилася вже 2011 року. З того моменту про її романи нічого не відомо.
Нагадаємо, Елізабет Гілл знялася в драмі-антиутопії "Оповідь служниці", серіалі, який виходить на каналі Hulu. Шоу засноване на романі Маргарет Етвуд 1985 року. Перед дебютом п'ятого сезону шоу у вересні 2022 року стример продовжив шоу на шостий і останній сезон.
У романі та серіалі розповідається історія антиутопічної держави, яка утворилася на місці США, в якій "служниці" виношують дітей для "гідних" членів суспільства. У героїні Мосс відібрали доньку, а сама вона потрапила в сім'ю місцевого стовпа суспільства.
"Для мене було справжньою честю розповісти історію новаторського роману Маргарет Етвуд і лякаюче актуального світу, і ми дуже раді представити глядачам шостий та останній сезон "Оповіді служниці", — заявив у своїй заяві творець серіалу та шоураннер Брюс Міллер.
Елізабет Мосс сповідує саєнтологію і вважає себе феміністкою. Із саєнтологією Елізабет Мосс познайомилася завдяки батькам: вони були послідовниками цієї церкви. У Голлівуді саєнтологами є Джон Траволта, Том Круз і Джованні Рібізі.