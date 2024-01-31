Молодша на 30 років обраниця Венсана Касселя опублікувала фото топлес та похизувалася веселим відпочинком в Парижі

27-річна обраниця 57-річного французького актора Венсана Касселя, бразильська модель Нара Баптіста опублікувала оголені фото та похизувалася як відпочиває на запальних вечірках.

Фото без білизни та ще декілька інших світлин із вечірки модель опублікувала в своєму інстаграм-профілі.

На перших двох фото дівчина позує тримаючи на руках кота. Вона одягнена в чорні капронові колготки, через які видніються чорні трусики. Зверху дівчина не має ні бюстгальтера, ні футболки, яка б прикривала її груди. На обох світлинах дівчина уміло прикриває груди рукою та котом.

"Люблю", – прокоментувала дівчина серію фото та відео.

Крім цього Баптіста, уточнила геолокацію — Париж, і додала фото Ейфелевої вежі та декілька відео, які, ймовірніше всього були зняті на вечірці.

Що відомо про нову обраницю Касселя

Молода дівчина Нара Баптіста працює моделлю в агентстві Chic Management Brisbane у Квінсленді. У 2020 році вона була учасницею конкурсу "Міс Всесвіт Австралія".

Варто відзначити, що у квітні 2023 року стало відомо про розлучення Касселя з його дружиною Тіною Кунакі. Вже згодом в мережі з’явилася версія, що причиною розриву пари стали нові стосунки актора. Однак, пара так і не озвучила офіційну версію. У Касселя і Кунакі є спільна донька Амазоні, якій 4 роки.

Вже після розлучення Кассель не приховував відносини з молодою обраницею. Парочка спокійно публікує відверті спільні фото та з’являється на публічних заходах.

Нагадаємо, Венсан Кассель у компанії Єви Грін зʼявився на червоній доріжці. Також Фокус писав про старшу доньку Венсана Касселя від Моніки Беллуччі. Крім цього, нещодавно Венсан Кассель уперше вийшов на публіку з новою дівчиною.