Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко повідомила, що вперше виходить заміж

41-річна відома українська акторка та учасниця комедійної програми "Дизель Шоу" Вікторія Булітко повідомила про заручини зі своїм молодим чоловіком, музикантом Кирилом Поповичем.

Радісною звісткою зірка поділилася на своєму ютуб-каналі сьогодні, 31 січня.

Як з’ясувалося, радісна подія відбулася ще 25 січня, однак близько тижня акторка уміло приховувала цю таємницю. Саме у її день народження її обранець приготував приємний сюрприз для неї.

Акторка показала, як спочатку разом з Кирилом вони поїхали стріляти в тир, потім поїхали на картинг. Після пара поїхала в ресторан. А вже вдома на Вікторію чекала романтична обстановка — свічки, квіти. Обранець акторки опустився на одне коліно та запропонував Вікторії вийти за нього. Її реакція була доволі емоційною. Як все це відбувалося вона показала у себе на каналі.

Звісно, шанувальник актокри почали активно коментувати подію: "Вітаю з заручинами!!! Дуже рада за вас!!!", "Ну нарешті!!!!!!! Ураааа!!!!!!", "Нарешті кільце Вітаю. Ти перевірила, чи це не кільце від гранати?".

Варто відзначити, що 41-річна Вікторія Булітко не була заміжньою, Раніше вона мала стосунки з чоловіком-айтішником, однак публічно не називала його імені. Пара пробула декілька років разом.

Щодо новоспеченого нареченого Вікторії Булітко. Кирило Попович займається музикою. Свій творчий шлях почав з 2019 року. Судячи з фото та відео в його профілі в інстаграм чоловік також проходить військову службу, оскільки часто з’являється у військовій формі.

Також відомо, що Вікторія та Кирило створили спільний дует "METELyK". Разом вони працюють над розвитком музичної кар’єри та навіть встигли записати першу спільну пісню разом "Ніч".

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Дизель Шоу" розповів, чи доводилося на фронті вбивати росіян. Також Фокус писав, що зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін зізнався, що Оксана Марченко хрестила його доньку.