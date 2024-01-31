Ед Ширан своєю музикою розполохав тварин у котячому кафе (відео)

Артист повторив свій експеримент 10-річної давнини. Результат він отримав той самий.

32-річний британський співак Ед Ширан повеселив відвідувачів Cat Cafe Mocha Lounge у Токіо, коли спробував зіграти і заспівати кішкам. Почувши гітару, тварини розбіглися хто куди. Відповідне відео музикант опублікував у себе в Instagram

"Намагаюся залучити на свій бік тих же кошенят, які втекли від мене у 2014 році, той же результат", — підписав він ролик.

На відео тварини збираються поїсти зі своїх мисок. Ед сідає перед ними з гітарою і каже: "Хто хоче послухати пісню?"

Щойно він заграв на гітарі, щоб виконати свій хіт Thinking Out Loud, кішки розбіглися.

Котяче кафе, яке відвідав артист, дає змогу відвідувачам випити кави або поспілкуватися, поки кішки бродять будівлею.

У Японії музикант перебуває в рамках свого дворічного світового турне "Математика". Він відіграв два концерти в Осаці і наприкінці тижня вирушить у Tokyo Dome на своє наступне шоу.

Під час перебування в Японії Ширан проводив вільний час, вивчаючи місцеві делікатеси. Наприклад, він спробував улюблену страву японської вуличної їжі "такоякі". Це японська закуска у формі кульки, приготована з тіста на основі пшеничного борошна на спеціальній формованій пательні, яку зазвичай наповнюють подрібненим або нарізаним кубиками восьминогом, обрізками темпура, маринованим імбиром і зеленою цибулею.

Співак поділився відео, на якому куштує нові страви, і висловив свою чесну думку.

"Усе гаразд, не знаю, чи з'їм я це ще раз. Куідаоре означає їсти до упаду, і це саме те, що я збираюся зробити сьогодні ввечері", — каже він

Ед залишиться в Азії до березня, виступаючи на Тайвані, Таїланді, Сінгапурі, Індонезії, Філіппінах, Малайзії та Мумбаї. Між концертами він планує літати додому, щоб побути зі своєю дружиною Черрі Сіборн і двома доньками — трирічною Лірою і 21-місячною Юпітер.

Раніше Фокус писав, що Ед Ширан може збідніти на $100 мільйонів через плагіат.