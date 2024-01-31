Дева Кассель вийшла на подіум під час Тижня моди в Парижі (фото)

Традиційно Моніка Беллуччі похвалилася професійним моментом спадкоємиці. Вона взяла участь у показі французького бренду Jacquemus.

19-річна італійська акторка та модель Дева Кассель вийшла на подіум під час Паризького тижня моди. Кадрами карʼєрного моменту доньки ділиться в соцмережах Моніка Беллуччі.

"Дева на виставі Jacquemus "Les Sculptures"", — лаконічно написала 59-річна італійська акторка, яка часто ділиться професійними здобутками старшої спадкоємиці.

На французький подіум юна знаменитість вийшла в total-black образі та з розпущеним волоссям.

Дева Кассель

Модель тримала в руках масивну сумку.

"Вона красива, але не схожа на тебе… у неї є твій відбиток пальця… мабуть, з віком.. У Деви своя краса. І ти унікальна", "Шикарна", "Гарно", — реагують на новий вихід Деви користувачі мережі.

Дева Кассель Фото: Getty Images

Дева — донька Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Зіркове подружжя за 14 років шлюбу двічі стало батьками. У них народилися доньки Дева та Леоні. Старша спадкоємиця італійки та француза активно будує карʼєру акторки та моделі. Менша практично не зʼявляється на публіці.

Наразі Дева зустрічається з італійським актором та моделлю Саулом Нанні. Пара вже навіть разом офіційно виходила у світ.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дева Кассель відвідала показ Dior в рамках Тижня моди в Парижі.

Також Фокус писав про незвичний образ доньки Моніки Беллуччі під час зйомки для глянцю.