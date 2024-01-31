Ідріс Ельба з дружиною вийшов на червону доріжку (фото)

Зірка фільму "Три тисячі років бажань" та канадська модель Сабріна Доур познайомилися у 2017. Через два роки пара одружилася.

51-річний актор Ідріс Ельба та його дружина, 34-річна канадська модель Сабріна Доур, напередодні разом прибули на прем’єру фільму "Боб Марлі: Одне кохання" у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Ідріс одягнув бежево-синє пальто з яскравим малюнком на червоній доріжці.

Актор також був одягнений у штани відтінку хакі та чорні туфлі, невимушено позувавши із руками в кишенях та стоячи поруч із Сабріною, з якою він одружився у 2019 році.

Канадська медійна персона виглядала сенсаційно в чорній сукні з глибоким декольте.

Ідріс Ельба з дружиною Сабріною Фото: Getty Images

Модель також одягла темне хутро, спустивши його з плечей, коли позувала поруч зі своїм чоловіком. Сабріна продемонструвала чорні туфлі на підборах і сліпучі прикраси.

Ідріс Ельба з дружиною Сабріною Фото: Getty Images

Картина "Боб Марлі: Одне кохання" виходить у середу, 14 лютого. Легендарного музиканта зіграв Кінгслі Бен-Адір, 37 років, а його дружину Ріту — 36-річна Лашана Лінч.

Ідріс Ельба з дружиною Сабріною Фото: Getty Images

У короткому описі фільму йдеться: "Боб Марлі: Одне кохання" прославляє життя та творчість ікони, яка надихала покоління своїм посланням любові та єдності.

Марлі помер у 1981 році у віці 36 років від раку.

Трейлер фільму про Боба Марлі

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл також відвідали премʼєру картини про Боба Марлі.

Раніше Фокус писав про появу Ідріса Ельби на благодійному прийомі короля Чарльза ІІІ.