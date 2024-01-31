Ідріс Ельба став героєм нового рекламного кампейну Calvin Klein

Всесвітньо відомий бренд славиться не тільки своїми кампейнами спідньої білизни. Але й фотосесіями для яких також залучають знаменитостей.

Нещодавно бренд Calvin Klein, який славиться своїми чуттєвими рекламними кампейнами спідньої білизни, залучив зірку серіалу "Ведмідь" Джеремі Аллена Вайта для нової фотосесії. А тепер новою зіркою бренду став Ідріс Ельба, який привніс англійський стиль і елегантність. Про це пише Hype Beast.

Бренд відомий своїми рекламними кампаніями, для яких залучають відомі світові таланти в галузі кіно, моди, музики і багато чого іншого. Незадовго до цього місяця бренд залучив Джеремі Аллена Вайта до участі в яскравій рекламній кампанії весни 2024 року, в якій актор продемонстрував фірмову білу спідню білизну бренду на дахах Нью-Йорка.

Ідріс Ельба для Calvin Klein

Тепер бренд повернувся зі своєю другою рекламною кампанією чоловічого одягу на весну 2024 року. На кадрах можна побачити знаменитого британського актора Ідріса Ельбу.

Ідріс Ельба для Calvin Klein Фото: Calvin Klein

Відзначаючи першу рекламну кампанію Ельби для бренду, Calvin Klein одягає зірку в стильні та зручні базові речі для повсякденного носіння. У кампанії з'являться такі речі весни 2024 року, як класичний плащ, куртка-сорочка з блискавкою з жатої бавовни, атласний бомбер і стильний костюм. Багато виробів виконані з бавовни, вовни і сатину, що надає їм вишуканого вигляду.

Ідріс Ельба для Calvin Klein Фото: Calvin Klein

У новій кампанії Ідріс Ельба приєднується до довгого списку нещодавніх талантів Calvin Klein, до якого входять такі особистості, як FKA Twigs, Гейлі Бібер, Сон Хин Мін і багато інших.

Сам Ельба розповів, що для нього було "величезним компліментом" бути обраним на головну роль у рекламній кампанії.

Ідріс Ельба для Calvin Klein Фото: Calvin Klein Ідріс Ельба для Calvin Klein Фото: Calvin Klein

"Я не хотів винаходити велосипед. Я хотів зніматися в класичній рекламі (Calvin Klein) і хотів бути просто Ідрісом, розумієте? Просто бути собою, а не намагатися бути моделлю, або якось особливо позувати", — зізнався актор.

Нагадаємо, 2018 року Ідріс Ельба став "найсексуальнішим чоловіком із нині живих" за версією журналу People. Видання щорічно "призначає" найсексуальнішого чоловіка з 1985 року.