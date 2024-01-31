У Малайзії звели на престол нового короля-мільярдера

Султана Малайзії Ібрагіма з південного штату Джохор було проголошено 17-м королем країни. У країні існує унікальна система ротаційної монархії, згідно з якою правителі дев'яти штатів Малайзії по черзі стають монархами на п'ятирічний термін.

Новий король Малайзії склав присягу на церемонії в національному палаці в Куала-Лумпурі. 65-річний султан Ібрагім змінив на цій посаді аль-султана Абдаллу Султана Ахмад Шаха, який знову очолить свій рідний штат Паханг після завершення п'ятирічного перебування на посаді короля. У Малайзії ротаційна монархія. Правителі дев'яти штатів Малайзії по черзі стають монархами на п'ятирічний термін. Новий король Ібрагім Іскандар володіє мільярдними статками, парком розкішних автомобілів і власною армією. Про це пише Daily Mail.

На сьогоднішню церемонію в столицю Куала-Лумпур він прилетів із Джохора на золотисто-блакитному Боїнгу 737 — лише одному з кількох приватних літаків зі своєї колекції.

Перед своїм вступом на посаду султан Ібрагім заявив, що має намір бути активним монархом, і запропонував, щоб державна нафтова компанія Малайзії Petroliam Nasional і антикорупційне агентство країни звітували безпосередньо королю.

65-річний султан Ібрагім і його заступник Фото: Instagram officialsultanibrahim

Він також розповів про свої плани відродити зупинений проєкт високошвидкісного залізничного сполучення між Малайзією і Сінгапуром.

Згідно з унікальною системою монархії, глави дев'яти королівських сімей Малайзії кожні п'ять років по черзі сідають на престол. Монарх носить титул Верховного правителя. Султан Назрін Шах, правитель штату Перак і наступний у черзі на престол, був переобраний заступником короля-султана Ібрагіма.

Монархія в Малайзії відіграє переважно церемоніальну роль, але її вплив останніми роками суттєво зріс.

Король зазвичай діє за порадою прем'єр-міністра і кабінету міністрів Малайзії, але, згідно з федеральною конституцією, його наділяють деякими особливими повноваженнями, включно з повноваженнями призначати прем'єр-міністра. Король також має право оголошувати надзвичайний стан і милувати злочинців. Також він є захисником ісламу і традицій.

65-річний магнат Султан Ібрагім Іскандар (Дев'ять штатів Малайзії є монархіями. Сім із них — очолюються султанами) відомий, як колекціонер унікальних авто.

У нього парк із 300 розкішних автомобілів, зокрема є одне авто, "подароване Адольфом Гітлером", парк приватних літаків і власна армія.

Монарх прилетів у Куала-Лумпур на власному літаку

Ібрагім може похвалитися маєтком, який оцінюють приблизно в 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, але його реальне багатство вважається набагато більшим.

Частково це завдяки його великій бізнес-імперії, яка простягається від нерухомості до телекомунікацій та електростанцій, не кажучи вже про величезні володіння іноземною власністю і пакети акцій у різних інших компаніях.

Вважають, що султан Ібрагім прагнутиме зміцнити владу чинного прем'єр-міністра Анвара, якого 2018 року помилував попередній монарх Мухаммед V після того, як його запроторили до в'язниці за звинуваченнями в "содомії та корупції", які, за його словами, були політично вмотивованими.

Султан також відкрито висловлюється про питання добробуту і щорічно здійснює поїздки на своєму мотоциклі, щоб зустрітися з людьми свого штату, проводить зустрічі та мітинги, щоб почути проблеми і бажання свого народу.

Але його увага до проблем найбідніших верств населення Малайзії поєднується з його неймовірним багатством, чим султан Ібрагім не соромиться виставляти напоказ.

Дружина султана Ібрагіма Раджа Заріт Софія — випускниця Оксфордського університету і народилася в іншій королівській родині. У пари шестеро дітей.

Правитель Малайзії з дружиною

64-річна Софія розмовляє п'ятьма мовами, активно виступає за поліпшення використання англійської мови в Малайзії, є плідною письменницею, авторкою чотирьох дитячих книжок, а також веде газетну колонку. У рідному штаті її прозвали "Королевою черв'яків".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найманці з Малайзії воюють на боці РФ в Україні.