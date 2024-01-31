Шість речей, які можуть зіпсувати навіть найстильніший образ - антитренди 2024 року

Індустрія моди є динамічною і швидкозмінною, саме тому з приходом кожного нового року світові дизайнери та модельєри створюють нові тренди та антитренди, які активно ширяться світом. І якщо з трендами все зрозуміло, вони швидко розносяться в суспільстві, то з антитрендами варто розбиратися.

Фокус підготував підбірку про речі, які у 2024 році втратять свою привабливість і яких краще позбутися з гардероба.

Обтислі речі

Обтислі речі

Обтислі речі в останні роки були досить модним та популярним трендом. Вони виразно підкреслюють фігуру та форми. Однак у 2024 році цей тренд почне втрачати свою актуальність. Саме тому світові стилісти, дизайнери та модельєри рекомендують сховати якомога далі обтислі сукні, спідниці або штани. Забути можна і про лосини або легінси.

Цей антитренд стосується не лише жіночого гардероба, а й чоловічого. У 2024 році варто уникати обтислих футболок, сорочок, джинсів або штанів.

У 2024 році краще надавати перевагу більш зручним та вільним варіантам одягу. Цей антитренд значно покращить життя багатьох, особливо тих, хто усвідомлено обирає менший розмір одягу ніж є насправді.

Тому жінкам варто звернути на більш вільні варіанти суконь та спідниць, штани скіні можна замінити штанами кльош, ну а сорочки оверсайз розміру взагалі будуть ідеальними як самостійна річ, так і додатковий акцент.

Мікросумки

Мікросумки

Досить популярним в світі мод останні декілька років були мікросумки. Зазвичай вони мають компактний розмір і використовуються виключно як аксесуари, а не як сумка для певних цілей. Ці сумки не дуже зручні і частіше за все поміщають в собі лише гроші, телефон, ключі або дрібні аксесуари. Цей варіант сумок часто коштує чималих грошей, однак тривалий час був досить популярним.

Однак у 2024 році стилісти рекомендують забути про мікросумки та замінити їх на більш практичні варіанти, а інколи навіть масивні. Крім цього, стилісти наголошують на правильному виборі кольору. Краще всього підійдуть нейтральні відтінки, щоб сумка універсально підходила під всі речі.

Мініспідниці

Мініспідниці

Мініспідниці багато років були одним з найпопулярніших модних тенденцій. Цей варіант спідниця ідеально створює ефект візуально витягнутої ніжки й може додати жіночності та сексуальності образам. Крім цього, вона чудово поєднуються з різними верхами, такими як блузи, футболки, сорочки або водолазки. Однак у 2024 році цей варіант спідниці вважатиметься застарілим трендом.

Стилісти запевняють, що мода рухається в бік більш стриманих та жіночних варіантів, які демонструватимуть скромність та стриманість.

Бомбери

Бомбери

Куртка-бомбер досить популярний варіант одягу, який має своє коріння ще з військової епохи. Вона досить зручна та практична у використанні і добре підходить як варіант верхнього одягу на перехід весняно-літнього періоду.

Однак у 2024 році цей колись модний тренд поступово починає втрачати свою актуальність. На заміну дизайнери пропонують широкі та масивні жакети, різного роду блейзери, кардигани, які нададуть більш стриманого та тендітного вигляду.

Широкий каблук

Широкий каблук

Широкі та масивні каблуки на взутті декілька сезонів поспіль були в моді, однак у сезоні 2024 році про них краще забути. В моду знову повертаються шпильки. Попри малу зручність та непрактичність все ж шпильки повертаються, щоб повернути ефектний вигляд.

Занижені джинси

Занижені джинси

Занижені джинси протягом останніх десятків років були популярним модним трендом у світі. Однак вже у 2024 році про них краще забути. В моді будуть широкі штани з середньою та більш зручною посадкою. Цей варіант більш універсальний і підходить під всі типи фігури.

Нагадаємо, раніше ми писали про ідеальний гардероб 2024: які 8 речей потрібно придбати, щоб завжди мати модний і актуальний вигляд. Також Фокус писав, п'ять варіантів наймоднішої зачіски каре у 2024 році.