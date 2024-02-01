Пріянка Чопра і Нік Джонас змушені переїхати зі свого маєтку: що сталося (фото)

Будинок зіркове подружжя придбало у 2019 році за 20 млн доларів. Наразі вони хочуть компенсації за завдані збитки.

Американський музикант Нік Джонас та індійська акторка Пріянка Чопра були змушені переїхати зі свого особняка в Каліфорнії через зараження цвіллю. Про це пише Page Six.

Голівудська пара та їхня 2-річна дочка Малті Мері оселилися в новому місці після того, як їхній будинок, придбаний у вересні 2019 року за 20 мільйонів доларів, став "практично непридатним для життя" через пошкодження водою.

Басейн і SPA в розкішному маєтку із 7 спальнями, який також може похвалитися критим баскетбольним майданчиком і приватним кінотеатром, мали "пористу гідроізоляцію", яка спричинила "зараження цвіллю та пов’язані з цим проблеми".

Зараження зробило особняк "практично непридатним для життя" та "небезпечним з точки зору здоров’я".

Донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса

У позові стверджується, що було завдано серйозної шкоди, і все пішло не так, як очікувалося. Через це Джонас і Чопра хочуть скасувати купівлю-продаж, а також шукають додаткову компенсацію.

"Як альтернатива позивачу мають бути відшкодовані всі витрати на ремонт, а також компенсація за втрату користування та інші збитки, спричинені поведінкою відповідачів", — йдеться в документах.

Повідомляється, що проблеми з гідроізоляцією коштуватимуть понад 1,5 мільйона доларів, а загальні збитки оцінюються приблизно в 2,5 мільйона доларів.

Видання повідомило, що пара з дитиною живе в новому місці, яке не розголошується, поки там ведеться ремонт.

Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала, як підросла її дворічна донька.

Також Фокус писав про побачення Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.