Демі Мур продемонструвала підтягнуту фігуру в мінісукні (фото)

Для появи на публіці ексдружина Брюса Вілліса обрала ефектну сукню-блейзер. Її "супроводжував" домашній улюбленець Пілаф.

61-річна американська акторка та модель Демі Мур продемонструвала свої підтягнуті ноги в стильному чорному ансамблі, коли вона прибула на зйомки The Late Show With Stephen Colbert у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану взяла із собою свого чарівного песика Пілафа та несла його на руках.

Мур зʼявилася на публіці в чорній сукні-блейзері, яка була застібнута на ґудзики спереду та містила поділ, який зупинявся трохи вище її колін. Прозорі вирізи з візерунками можна було побачити по всій верхній частині вбрання, що створювало відблиск образу.

Демі Мур Фото: Getty Images

Також колишня дружина Брюса Вілліса одягла прозорі колготки, а також закриті чорні туфлі на підборах із сріблястими блискучими ремінцями.

Довге чорне волосся Демі було розпущене та прямими пасмами спадало на плечі.

Демі Мур Фото: Getty Images

Акторка додала мінімум аксесуарів, щоб її сукня була в центрі уваги, і продемонструвала пару лаконічних висячих сережок.

Макіяж знаменитості був зроблений у класичному стилі та складався із шару туші на віях, а також смужки чорної підводки.

Демі Мур Фото: Getty Images

Теплі рум’яна були додані до її вилиць, а нюдовий глянцевий відтінок був нанесений на її губи для завершального штриха.

Незадовго до того, як вона зайшла на зйомку шоу, Мур була помічена, коли вона прогулювалася містом, тримаючи свого Пілафа на руках.

Демі Мур Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Демі Мур справляється з роллю бабусі.

Також Фокус писав про появу Демі Мур на червоній доріжці в розкішній сукні.