Король Данії Фредерік здійснив свій перший закордонний візит до Польщі в новому статусі

Король Данії Фредерік X розпочав свою першу закордонну поїздку як монарх. Фредерік вирушив до Польщі з триденним візитом.

Король Данії Фредерік X, який посів престол замість своєї матері Маргрете, розпочав свій перший закордонний візит у новому статусі монарха. Фредерік, метою якого є просування бізнесу його країни та кліматичної політики, вирушив до Польщі з триденним візитом і зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Про це пише AP.

Фредеріка, проголошеного королем 14 січня, зустріли на червоній доріжці президентського палацу у Варшаві, де його привітав президент Польщі Анджей Дуда і почесна варта.

Король Фредерік і Анджей Дуда Фото: Instagram detdanskekongehus

Данські монархи традиційно спочатку вирушали в іншу скандинавську країну, але візит Фредеріка до Польщі був запланований до того, як його мати, королева Маргрете II, оголосила про своє несподіване зречення від престолу в новорічному зверненні.

Таким чином, поїздка короля не розглядалася як державний візит. Він прибув без своєї дружини австралійського походження, королеви Мері, але на чолі делегації урядових і ділових чиновників.

Пізніше в середу Фредерік поклав вінок до Могили Невідомого солдата, меморіалу солдатам, загиблим під час захисту Польщі, і зустрівся зі спікером Сейму, нижньої палати парламенту. Він також вирушив на вечірню вечерю в Королівському палаці у Варшаві разом із Дудою.

Король Фредерік у Польщі Фото: Instagram detdanskekongehus

Короля супроводжують міністр закордонних справ Данії, міністр оборони і міністр клімату, енергетики та комунальних послуг. Очікується, що на вечері візьмуть участь представники данського бізнесу.

Сьогодні, у четвер Фредерік планує спостерігати за підписанням угоди за проектом, призначеним для збору та повторного використання надлишкового тепла варшавського метрополітену шляхом спрямування його в систему централізованого теплопостачання міста. У його програму на п'ятницю входить відвідування регіональної штаб-квартири НАТО в Щецині, місті на північному заході Польщі.

Король Фредерік у Польщі Фото: Instagram detdanskekongehus

У своїй промові після прибуття король заявив, що польсько-данські зв'язки найближчими роками зміцнюватимуться завдяки партнерству в галузі відновлюваних джерел енергії.

"Відновлювана енергія, стале виробництво і нові технології лежать в основі нашого спільного бачення майбутнього, безпечного і процвітаючого світу для майбутніх поколінь", — сказав він.

Данія пишається своєю прихильністю до поновлюваних джерел енергії. У цій маленькій скандинавській країні влада стверджує, що понад 50% її електроенергії виробляється завдяки енергії вітру і сонця. Однак найбільш широко використовуваним поновлюваним джерелом енергії в Данії є біоенергетика.

Цікаво, але поки Фредерік буде відсутній, його 18-річний син, наслідний принц Крістіан, виконуватиме обов'язки регента. А це означає, що він може діяти від імені свого батька як глава держави.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як пройшла коронація Фредеріка. Вона була досить скромною і без пишних церемоній.