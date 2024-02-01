11 ознак стресу, які ніколи не варто ігнорувати

Здоровий спосіб життя передбачає не лише правильне харчування та фізичну активність, важливою складовою також є вміння керувати стресом. На які ознаки стресу в жодному разі не можна закривати очі.

Життя сучасної людини сповнене стресу, тривог і переживань, які є не найкращими супутниками здорового способу життя. Реакція організму на стрес, спричинена насамперед викидом кортизолу, може мати колосальні наслідки для нашого здоров'я. Розпізнавання ознак підвищеного рівня кортизолу має вирішальне значення для управління стресом та запобігання його несприятливим наслідкам. Про це пише OnlyMyHealth.

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Доктор Вініт Арора перерахував ознаки стресу, які не можна ігнорувати.

Збільшення ваги

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Підвищений рівень кортизолу може викликати підвищений апетит, особливо до нездорової та калорійної їжі. Це, в поєднанні зі схильністю організму відкладати жир навколо живота, часто призводить до збільшення ваги.

Проблеми із серцем

Постійно підвищений рівень кортизолу пов'язаний із підвищеним ризиком гіпертонії, прискореного серцебиття та вищою ймовірністю серцевих нападів.

Порушення сну

Труднощі із засинанням або сном, раннє пробудження і порушення режиму сну є частими індикаторами підвищеного рівня гормону стресу. Парадоксально, але, незважаючи на порушення сну, люди можуть також страждати від відчуття крайньої втоми.

Вплив на психічне здоров'я

Підвищений рівень кортизолу може сприяти підвищенню рівня тривоги, занепокоєння і дратівливості. Ба більше, хронічний стрес може призвести до розвитку депресивних симптомів, що впливають як на емоційне, так і на фізичне благополуччя.

Проблеми з травленням

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Порушення в роботі травної системи, спричинені стресом, можуть призвести до дискомфорту, такого як болі в животі, діарея або закреп.

М'язова слабкість.

Вплив гормону стресу на м'язову тканину може послабити м'язи і зменшити загальну м'язову масу, впливаючи на фізичну силу та витривалість.

Порушення імунітету

Хронічний стрес ставить під загрозу імунну систему, роблячи людей більш сприйнятливими до хвороб та інфекцій.

Стан шкіри та волосся

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Підвищений рівень кортизолу може погіршити наявні шкірні захворювання, такі як прищі, екзема і псоріаз. Крім того, це може сприяти витонченню або випадінню волосся, що посилює емоційний стрес.

Когнітивні порушення

Стрес може погіршити когнітивні функції, що призводить до труднощів із пам'яттю, концентрацією та прийняттям рішень.

Порушення менструального циклу

У жінок високий рівень гормону стресу може порушити менструальний цикл, спричиняючи нерегулярність менструацій або зміни менструального циклу.

Проблеми з репродуктивним здоров'ям

Стрес і кортизол можуть знизити статевий потяг і вплинути на репродуктивні гормони, що потенційно впливає на фертильність.

Розуміння та розпізнавання ознак високого рівня кортизолу — це перший крок в управлінні та пом'якшенні впливу стресу на наше здоров'я. Використання практик зниження стресу, таких як медитації, дихальні техніки, йога, фізичні вправи, можуть зіграти вирішальну роль у підтримці збалансованого і здорового способу життя.

Нагадаємо, банани містять триптофан — амінокислоту, яка перетворюється на серотонін, нейромедіатор гарного самопочуття, що змушує вас почуватися щасливим.

Раніше Фокус писав про те, що важливо включити до свого раціону продукти і поживні речовини для управління психічним здоров'ям.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.