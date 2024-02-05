Кінокритики розгромили "Аргайл": що не так із новим шпигунським бойовиком

Фільм, повний спецефектів і шпигунських трюків, не справив належного враження на кінокритиків. Їх не вразили навіть нечуваний бюджет картини і милий кіт Клаудії Шиффер.

Новий шпигунський бойовик "Аргайл" режисера Меттью Вона, який в Україні вийшов на екрани 1 грудня, вже розкритикований оглядачами, причому деякі з них назвали його одним із "найгірших фільмів, коли-небудь створених". І це незважаючи на солідний каст (Брайс Даллас Говард, Дуа Ліпа, Генрі Кавілл і Семюел Л. Джексон) і колосальний бюджет у $200 мільйонів. Для розуміння — його рейтинг на Rotten Tomatoes становить 36%.

Фільм, знятий Apple Original Films, знятий за однойменною книжкою, розповідає про письменницю-інтровертку Еллі Конвей (Говард), яка втягується в реальний світ шпигунства, коли сюжети її книжок стають надто близькими до діяльності зловісного підпільного синдикату. Пізніше виявиться, що вона — теж шпигун, який страждає на амнезію.

За словами Кеті Волш із Tribune News Service, стрічка вийшла провальною.

"Один із найбільш хаотично-безглуздих бойовиків за всю історію, який катував глядачів", — сказав про фільм Баррі Херц із Globe and Mail.

"Його комічний дотик майже такий самий великоваговий, як і його просякнута сповільненим рухом дія, нудний, і здається, що він насамперед створений для того, щоб відповісти на запитання: "Скільки кінозірок може втратити одне фіаско?" — запитав Нік Шагер із The Daily Beast.

"Талановитий акторський склад потрапив у нескінченну історію з фальшивим котом", — пожартував Метт Сінгер з ScreenCrush.

""Аргайл" — поганий фільм. Дуже, дуже поганий фільм", — був лаконічним Девід Фір із журналу Rolling Stone.

"Усе це починає нагадувати один із тих дуже дорогих і дуже ретельно продуманих рекламних роликів псевдорозкішного продукту, який ви не хочете купувати — наприклад, парфумів або якоїсь машини", — вважає Леслі Фельперін із Hollywood Reporter.

Натомість Карла Хей з Culture Mix назвала фільм "незв'язним, роздутим безладом, сповненим безглуздих поворотів сюжету, жахливими діалогами і непотрібним котом, який більшу частину фільму має фальшивий вигляд". Генрі Кавілл не головна зірка. Аргайл — це, здебільшого, Сем Роквелл, який грає самовдоволеного, і Брайс Даллас Говард, яка грає перелякану".

Пітер Бредшоу з The Guardian катком пройшовся по Говард.

"За допомогою якоїсь жахливої режисерської антиалхімії вона домоглася тут жахливої головної ролі письменниці-шпигунки Еллі Конвей, чиї твори надприродним чином відображають реальне життя. Вона виглядає восковою, інертною і незручною, наче вона носить контактні лінзи з кришталевого скла, з млявою, розфокусованою якістю, яку великий поворот сценарію не пояснює і не виправдовує", — написав він.

А ось Річард Лоусон з Vanity Fair оцінив гру Брайс:

"Говард щосили намагається зберегти жвавість, але їй заважають нудні характеристики. Аргайл відчайдушно намагається бути енергійним, звивистим і хрипким, але здебільшого це видається рутинною роботою, виснажливою роботою через хворобливі приколи і консервовану харизму".

Кадр із бойовика "Аргайл" Фото: Скриншот

Дональд Кларк з Irish Times упевнений, що режисер дуже сильно переборщив з комп'ютерною графікою:

"Це триває на півгодини довше, ніж дозволить навіть найтерпиміший фанат Вона. І все ще Говард настільки нестримно чарівна, що Аргайлу важко встояти".

У фільмі Кавілл грає головного агента Аргайла разом із фатальною жінкою Дуа Ліпою. Ця роль стала для співачки першим дебютом у головній ролі.

Раніше Фокус писав, що Дуа Ліпа, Генрі Кавілл і кіт відвідали прем'єру шпигунської комедії "Аргайл"