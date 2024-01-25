Дуа Ліпа, Генрі Кавілл і кіт відвідали прем'єру шпигунської комедії "Аргайл"

Чоловік супермоделі, режисер Меттью Вон, зняв фільм, у якому письменниця виявляється втягнутою в шпигунські ігри. У картині також знявся кіт Вона і Шиффер.

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Генрі Кавілл і його подруга Наталі Віскузо влаштували гламурне побачення на прем'єрі шпигунської комедії "Аргайл" у Лондоні, Клаудія Шифер позувала зі своїм котом Чіпом, а Дуа Ліпа вийшла на червону доріжку, відзначаючи свою першу головну роль у кіно. Про це пише People.

40-річний Генрі Кавілл і його 34-річна дівчина Наталі Віскузо пройшли червоною доріжкою на лондонській прем'єрі фільму "Аргайл".

Наталі нечасто з'являється на червоних доріжках відтоді, як Генрі оголосив про їхні серйозні стосунки в Instagram у квітні 2021 року.

Генрі Кавілл і Наталі Віскузо Фото: Getty Images

Пара дебютувала на червоній доріжці в Нью-Йорку тільки в жовтні 2022 року на прем'єрі фільму Кавілла для Netflix "Енола Холмс 2".

Але вони стали не найяскравішою парою на червоній доріжці, тому що Клаудія Шиффер, дружина режисера "Аргайла" Меттью Вона, з'явилася з їхнім котом Чіпом у рюкзаку-переносці з фільму.

Клаудія Шиффер і кіт Чіп Фото: Getty

У картині "Аргайл" розповідається історія письменниці (Брайс Даллас Говард), яка несподівано виявляється втягнутою у шпигунські ігри, адже її книжки про суперагента Аргайла, який бореться проти глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації.

Також у філм'єрі знялися Сем Роквелл, Дуа Ліпа, Аріана ДеБоз, Брайан Кренстон, Семюель Л. Джексон, Кетрін О'Хара і Джон Сіна.

Фото: Getty Images

"Аргайл" вийде в кінотеатрах 2 лютого, а потім транслюватиметься по всьому світу на Apple TV+.

Зірки додали блиску світовій прем'єрі бойовика в Odeon Luxe Leicester Square у Лондоні в середу ввечері.

Для Дуа Ліпи роль в "Аргайлі" стала першою головною, адже до цього вона з'являлася тільки у фільмі "Барбі", але там її роль була невеликою. Дуа блищала в сукні з глибоким декольте і прикрасах Cartier.

Дуа Ліпа на прем'єрі

А актор Браян Кренстон сказав, що кіно вийшло дуже кумедним. "Це так весело — мати можливість визначати долю чужого світу і життя. Вийшло кумедне і масштабне кіно. Було дуже весело над ним працювати, а дивитися ще веселіше", — розповів він.

Актори фільму "Аргайл"

Зі свого боку, режисер Меттью Вон розповів журналістам, що зірковий акторський склад дуже полегшив його роботу: "Я буквально просто фокусую їхню увагу, це все, що мені потрібно робити. Далі все відбувається саме".

Трейлер фільму "Аргайл"

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Вон розповідав, що йому довелося взяти на роль кота в "Аргайлі" свого власного вихованця.

"У нас був професійний, дуже дорогий кіт-актор, який виявився абсолютно марним. Тому я звільнив кота. У них немає жодних прав, слава Богу. І я пішов додому, підійшов до спальні дочки, схопив її кота і сказав: "Я позичу його на три місяці", — жартував режисер.